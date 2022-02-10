أكثر من مجرد لاعب .. فقدان صلاح سيكلف ليفربول 83 مليون يورو!

لا يمكن إنكار ما يقدمه المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي على أرض الملعب.

لكن هناك أزمة كبرى يعيشها أهم نجوم ليفربول، حيث لم يلتزم بعد بمستقبله على المدى الطويل مع "الريدز"، في ظل استمرار مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.

الصفقة الجديدة قد تجعل صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، ويرى الكثيرون أن قائد منتخب مصر يستحق هذا اللقب، بناءً على مستواه وما يقدمه مع "الريدز" منذ عام 2017.

صلاح يساعد ليفربول بشكل كبير على أرض الملعب، لكنه تحول أيضًا خارج الملعب إلى نجم رياضي قابل للتسويق بشكل هائل يسمح لناديه بالوصول إلى أسواق جديدة.

ويعد صلاح نجمًا عربيًا وإفريقيًا، وأبرز لاعب كرة مسلم في العالم، كل ذلك يمنحه جاذبية تجارية لا مثيل لها.

ما هي الأزمة التي سيواجهها ليفربول إذا فقد صلاح؟

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تؤكد أن جاذبية صلاح جعلته من بين الخمسة الأوائل من حيث مبيعات القمصان على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وهو الأمر الذي يعمل على تعزيز طبيعة صفقة ليفربول مع شركة "Nike" الأمريكية للمستلزمات الرياضية.

ليفربول يضمن الحصول سنويًا على 35.5 مليون يورو سنويًا من صفقة الرعاية مع الشركة الأمريكية، بالإضافة إلى 20% من نسبة مبيعات النادي مع الشركة على مستوى العالم.

هذا الأمر يمكن أن يجعل ليفربول يحصل على 83 مليون يورو سنويًا من الشركة الأمريكية مقابل عقد الرعاية.

جزء كبير من مبيعات القمصان هذه كان من نصيب صلاح، حيث أظهرت البيانات التي قدمها وكالة "Euromericas" للتسويق المرخصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قميص صلاح بالرقم 11 قد باع 816 ألف نسخة، وهو رابع أكثر القمصان مبيعًا في 2021.

ويأتي صلاح خلف ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

صلاح يتقدم في الترتيب على لاعبين مثل كيليان مبابي، وإرلينج هالاند، وكريم بنزيما، ونجولو كانتي، ونيمار، ودي بروينه، الذي شكلوا جميعًا قائمة العشرة الأوائل.

ما هي نسبة مبيعات قميص صلاح من إجمالي مبيعات ليفربول؟

صلاح يملك ميزة الظهور في الدوري الإنجليزي، كما أنه اللاعب الإفريقي الأكثر متابعة في العالم، نظرًا للندرة النسبية حاليًا للنجوم العالميين من القارة السمراء.

وحسب بيانات "Euromericas" فإن ليفربول باع 1.95 مليون قميص في 2021، خلف بايرن ميونخ وريال مدريد المتصدر.

المثير في الأمر، أن مبيعات قميص صلاح، وتماشيًا مع البيانات، تبلغ 42% من إجمالي مبيعات قمصان ليفربول، وبالتأكيد فإن النادي الإنجليزي لا يود أن يخاطر بخسارة اقتصادية كبيرة في حالة فقدان صلاح وعدم التجديد له.

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