اكتمال أساطير يونايتد لمواجهة بايرن ودياً على شرف 1999

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اكتمال قائمة لاعبي 1999 التي سيشارك بها في المباراة الودية ضد أساطير بايرن ميونيخ.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية إتاحة التذاكر حتى الآن عبر الموقع الرسمي.

وسيقود سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر فريقه في تلك المباراة الودية.

Our #Treble99 Reunion squad is complete! #MUFC @MU_Foundation



