اكتمال أساطير يونايتد لمواجهة بايرن ودياً على شرف 1999
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اكتمال قائمة لاعبي 1999 التي سيشارك بها في المباراة الودية ضد أساطير بايرن ميونيخ.
وأكد النادي عبر حساباته الرسمية إتاحة التذاكر حتى الآن عبر الموقع الرسمي.
وسيقود سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر فريقه في تلك المباراة الودية.
Our #Treble99 Reunion squad is complete! #MUFC @MU_Foundation— Manchester United (@ManUtd) March 29, 2019
🎫 Match tickets are still available: https://t.co/5SChhpcrhu pic.twitter.com/NWnQUD1fY6
وتقام المباراة في السادس والعشرين من مايو المقبل، على ملعب يونايتد "أولد ترافورد".
يذكر أن الفريقان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 على ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، حيث كان بايرن متقدماً بهدف نظيف قبل أن يسجل تيدي شيرينجهام وأولي جونار سولشار (المدرب الحالي) هدفي الفوز في الوقت بدل الضائع.