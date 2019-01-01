اكتمال أساطير يونايتد لمواجهة بايرن ودياً على شرف 1999

ذكريات نهائي 1999 تتجدد في مايو المقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اكتمال قائمة لاعبي 1999 التي سيشارك بها في المباراة الودية ضد أساطير بايرن ميونيخ.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية إتاحة التذاكر حتى الآن عبر الموقع الرسمي.

وسيقود سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر فريقه في تلك المباراة الودية.

وتقام المباراة في السادس والعشرين من مايو المقبل، على ملعب يونايتد "أولد ترافورد".

يذكر أن الفريقان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 على ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، حيث كان بايرن متقدماً بهدف نظيف قبل أن يسجل تيدي شيرينجهام وأولي جونار سولشار (المدرب الحالي) هدفي الفوز في الوقت بدل الضائع.