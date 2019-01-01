اكتشاف آيندهوفن ينضم لقائمة المطلوبين في هجوم برشلونة

لكن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي برشلونة، أن إدارة النادي تراقب مهاجم آيندهوفن دونييل مالين، كخيار محتمل لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز في المستقبل.

وأوضحت صحيفة "سبورت" المقربة جدًا من العملاق الكاتالوني، أنه بعد فشل استهداف لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، تّحولت الأنظار في الوقت الراهن، نحو الموهوب الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا.

وتوقع المصدر أن يكون لاعب آرسنال السابق حديث الصحف البريطانية والإسبانية في المرحلة القادمة، خاصة بعد انفجار موهبته مع النادي منذ بداية الموسم الجديد، بتسجيل 10 أهداف في تسع مباريات، ليحصل على المكافأة المستحقة بالانضمام لقائمة منتخب الطواحين البرتقالية الأول.

ولفت التقرير إلى أن مهمة برشلونة في الحصول على توقيع ابن أكاديمية أياكس أمستردام لن تكون سهلة أو مفروشة بالورود، في ظل رغبة واستعداد ناديه اللندني السابق لإعادته مرة أخرى إلى ملعب "الإمارات" مقابل رسوم تقدر بنحو 60 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيسعى جاهدًا لإبرام الصفقة بنفس الطريقة التي حصل بها على توقيع فرينكي دي يونج، بالتوقيع معه في الشتاء، لتفادي ما حدث مع يوفيتش الصيف الماضي، حيث تحول الصراع عليه إلى مزاد علني واستقر في النهاية على ريال مدريد.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

ورغم أن وكيل أعمال اللاعب هو الإيطالي مينو رايولا، إلا أن المصدر أشار إلى أن ذلك لا يدعو للقلق، من باب أن علاقته بأعضاء مجلس الإدارة ما زالت جيدة، رغم ما حدث في فصل الصيف الأخير، بنقل ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من لم شمله بدي يونج في "كامب نو".