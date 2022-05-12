اقترب الرحيل.. إيسكو يوجه رسالة ضمنية لأنشيلوتي في عيد ميلاد مارسيلو

لا يملك إيسكو ألاركون لاعب وسط ريال مدريد الكثير من دقائق اللعب في هذه الولاية مع كارلو أنشيلوتي، اكتفى فقط بالظهور في 387 دقيقة هذا الموسم بين الدوري الإسباني وكأس الملك، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة في دوري أبطال أوروبا الذي يخوض الميرنجي نهائيه أمام ليفربول في الثامن والعشرين من مايو الجاري.

يشترك إيسكو في هذه الحالة مع لاعب أسطوري آخر في ريال مدريد هو مارسيلو، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الرابع والثلاثين وسط تهنئات عدة من كل المنتمين لريال مدريد للاعب الفذ والذي شغل مركز الظهير الأيسر في الميرنجي طيلة أكثر من عقد.

أيضًا يشترك اللاعبان في أن عقديهما مع ريال مدريد سينتهي في نهاية يونيو المقبل، نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد جاريث بيل.

كيف هنأ إيسكو مارسيلو بعيد ميلاده؟

الصورة التي هنأ بها إيسكو زميله مارسيلو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده تشرح كل شيء، الإسباني نشر صورة لهما وهما يحتفلان سويًا وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أسطورة، كان من الصعب علي أن أجد صورة ليوم لعبنا فيه" مردفًا العديد من إشارات الضحك في تعليقه.

لقد اختلف الحال كثيرًا بالنسبة لإيسكو في هذه الولاية مع أنشيلوتي، فهو الذي كان ضمن أكثر رجال الإيطالي مشاركة في الولاية السابقة، وعلى مدار أكثر من موسم، ولكنه الآن يدرس خيارات الرحيل عن الميرنجي.

ما هي الوجهة التي سيذهب إليها إيسكو الصيف المقبل؟

اتخذ إيسكو كل ما يلزم لهذا الخيار، غير وكالة أعماله موقعًا مع شركة "جيستيفوتي" التي أوكل إليها مهمة إيجاد فريق له في الصيف.

هناك ناديان يبرزان في الساحة كوجهتين محتملتين لإيسكو، الأول هو ريال بيتيس، الذي يحتل المركز الخامس ويضع عينه على إيسكو منذ فترة، وفقًا لصحيفة "آس" المقربة لريال مدريد.

لكن بيتيس لا يملك الأفضلية أمام منافس أندلسي آخر هو إشبيلية، وذلك لأن الأخير الذي يبادل بيتيس نفس الاهتمام يملك ميزة هامة وهو أنه بنسبة كبيرة ضمن الوجود في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن بيتيس نفسه، مع تبقي مباراتين على الموسم الكروي.

إشبيلية بورقة دوري أبطال أوروبا يغري إيسكو أكثر من بيتيس، ويبدو أننا سنجد لاعب الوسط المهاري بقميص الأندلسيين الموسم المقبل.

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