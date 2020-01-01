اقتراح يجعل كريستال بالاس بطلًا للدوري الإنجليزي بدلًا من ليفربول

هل يمكن أن يحدث الأمر؟

بات الشغل الشاغل حاليًا لكافة الأندية في الدوريات الأوروبية هي الطريقة التي سيتحدد على إثرها بطل الدوري والهابطين والصاعدين في أعقاب التوقف المفاجئ والمتوقع أن يكون طويلًا للنشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وفي إنجلترا على وجه التحديد تسير العديد من النقاشات حول الأمر بعد تعطيل البطولة لأسبوعين قابلين للزيادة في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب الملاحقين وكان في حاجة إلى 6 نقاط لإعلانه بطلًا للبطولة بصورة رسمية.

تقارير من الصحافة الإنجليزية نشرت أن رئيس كريستال بالاس تقدم بفكرة أن يتم احتساب البطولة على أساس آخر 3 مباريات لُعبت قبل التوقف، والأكثر نقاطًا يحصل على اللقب، وبالتالي يصير فريقه هو بطل الدوري البريميرليج.

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بالطبع، لم يعدو الاقتراح كونه مزحة لا أكثر من رئيس النادي اللندني، فيما يتوقع أن يتم تحديد كل شيء بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم الثلاثاء، والذي سيفصل في مواعيد البطولات الدولية للأندية والمنتخبات وبالتبعية مواعيد البطولات المحلية للأندية.

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في الوقت نفسه، فقد طالب نائب رئيس وست هام بإلغاء البطولة واعتبارها لم تحدث، حيث اعتبر أن احتمالية عدم استكمال البطولة بسبب كورونا واردة بقوة وبالتالي فيجب ألا يتوج أو يهبط فريقًا بسبب موسم لم يلعبه للنهاية.

وست هام في موقف لا يحسد عليه على صعيد البريميرليج، حيث يأتي في المركز الثامن عشر والمؤدي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وقد يكون اقتراح المسؤول منطقيًا لجماهيره وناديه للهروب من الأزمة الكبيرة التي عانى منها النادي اللندني هذا الموسم.

يبقى الإشارة إلى أن اقتراح نائب رئيس وست هام هو نفسه الاقتراح الذي تقدم به جان أولاس، رئيس ليون الفرنسي، عندما طالب بأن ينتهي الموسم الآن ويُمحى من سجلات التاريخ ويبدأ الموسم المقبل وكأننا في أغسطس 2019.