اقتراح غريب من "ملك التوقعات" لبديل الشهراني أمام بولندا

مدافع الأخضر تعرض لإصابة قاسية أمام الأرجنتين

لم يكشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن اللاعب الذي سيُعوض الظهير الأيسر ياسر الشهراني خلال مواجهة بولندا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

مدافع الهلال كان قد تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة الأرجنتين أنهت تواجده في كأس العالم، وقد اقترح حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات اقتراحًا غريبًا لتعويضه.

المدرب الفرنسي كان قد أشار خلال المؤتمر الصحفي أنه يمتلك ثلاثة لاعبين لتعويض الشهراني، وهم سعود عبد الحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ولكن الصبحان اقترح اسمًا رابعًا هو علي البليهي.

إذ كتب عبر تويتر "أتمنى مدرب المنتخب يلعب البليهي ظهير أيسر ويلعب العمري وتمبكتي قلوب دفاع".

وبرر طلبه قائلًا "نحتاج طوال القامة، فريق بولندا يعتمد على العرضات والكرات الطويلة".

المنتخب السعودي كان قد فجر مفاجأة كبرى في الجولة الأولى حين هزم الأرجنتين 2-1، الأخضر أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء لكنه استطاع الرد بهدفين في الشوط الثاني، الأول سجله صالح الشهري قبل أن يُضيف سالم الدوسري الثاني بتسديدة رائعة.