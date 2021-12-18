اقتراح باعتماد اللغة العربية في "فيفا" بشكل رسمي

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باقتراح، باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في الاتحاد الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ونهائي كأس العرب.

وتقام مباراة نهائي كأس العرب 2021 المقامة في قطر بين منتخبي تونس والجزائر، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم السبت 18 ديسمبر.

الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عن الاقتراح باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك تقديرًا لأهميتها، في ظل تحدث أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة بها، بالإضافة لملايين العرب في جميع أنحاء العالم.

الاتحاد الدولي كشف في بيانه عن تقديم جياني إنفانتينو باقتراحًا بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في "فيفا" خلال الفترة القادمة، بسبب أهميتها.

جاء هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليبدي رئيس الاتحاد الدولي اهتمامه بهذا الأمر.

Arabic proposed as fifth official FIFA language



اقتراح بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)



👉 https://t.co/jjuS1yL4NK pic.twitter.com/WYsBqfZyyN — FIFA Media (@fifamedia) December 18, 2021

بطولة كأس العرب شهدت مشاركة 23 منتخبًا من جميع أنحاء العالم العربي، وسط أجواء رائعة، تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

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ومن المقرر أن تصب بطولة كأس العرب هي الخامسة في "فيفا"، بعد اعتماد 4 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.