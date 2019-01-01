الانتقالات
الانتقالات

اقتراب وشيك بين إنتر وإيكاردي لحل مشكلة تجديد العقد

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Getty Images
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هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت أخبار في وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر توصل أخيراً لاتفاق مع قائده ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلته واندا نارا من أجل تجديد عقده.

ودخل الطرفان في سجال للتصريحات في الأسابيع الأخيرة بخصوص عقد اللاعب وإمكانية تجديده ورفع راتبه وتعديل الشرط الجزائي الخاص برحيله.

وقالت "سبورت ميدياست" إن عائلة زهانج المالكة للنادي تدخلت شخصياً لحل المعضلة وتواصلت مع إيكاردي شخصياً لحل الأمر.

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وأضافت القناة أن إيكاردي وواندا وافقا على البنود الجديدة التي طرحها الملاك الصينيون، والتي سترفع راتبه إلى سبعة ملايين موسمياً.

وأشار التقرير أن الشرط الجزائي الخاص بالمهاجم سيصل إلى 180 مليون يورو بدلاً من 110 مليوناً كما هو حالياً.

يذكر أن إنتر يحتل حالياً المرتبة الثالثة في الدوري المحلي برصيد 40 نقطة، وانتقل للمشاركة بالدوري الأوروبي بعد توديعه دوري الأبطال.

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