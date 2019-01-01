اقتراب مواجهتي الأهلي أمام المصري والزمالك مع بيراميدز من التأجيل

المنافسة تشتد في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مواجهتي الأهلي أمام المصري والزمالك وبيراميدز.

وتقام مباراتي الأهلي أمام المصري، والزمالك مع المصري يوم 22 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، وحسب تأكيدات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أن سبب التأجيل هي مواعيد استفتاء التعديلات الدستورية.

وأشارت التقارير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب الجهات الأمنية لتحديد المواعيد النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، رد الجهات الأمنية حول موعد المباراتين المقرر لهم يوم 22 حيث إذا تم تحديد موعد الاستفتاء بنفس يوم المباراتين سيتم تأجيل اللقائين لموعد أخر.

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وتشتد المنافسة في الأمتار الأخيرة من الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على قمة البطولة المحلية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.