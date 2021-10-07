مع اقتراب الاستحواذ السعودي .. مرشح مفاجئ يتفوق على كونتي لتدريب نيوكاسل

أصبح استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمرًا قريبًا للغاية من التحقق، وذلك بعد حل الأزمة بين شبكة "بي إن سبورتس" القطرية والسعودية.

الاستحواذ السعودي على نيوكاسل سيسدل الستار على فترة مايك آشلي مع النادي الإنجليزي، والتي امتدت لأربعة عشر عامًا.

خبر استحواذ السعودية على نيوكاسل خرج فجأة بعد فترة من انقطاع الأخبار حول تلك القضية، وهو ما رحبت به جماهير "الماجبايث" بعد فترة من الإحباط.

ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصبح خروج ستيف بروس من الفريق قريبًا للغاية، خاصة مع أنباء حسم صندوق الاستثمار السعودي للسيطرة على النادي.

موقع "Oddschecker" أحد المواقع المتخصصة في المراهنات، أكد أن نسب رحيل بروس عن منصبه مرتفعة للغاية.

كما كشف الموقع عن النسب الخاصة بكافة المرشحين لتدريب نيوكاسل يونايتد، والتي شهدت تراجع أسهم الإيطالي أنطونيو كونتي بشكل كبير لصالح إيدي هاو المدرب السابق لنادي بورنموث.

وفيما يلي الترتيب الخاص بالمرشحين لتدريب نيوكاسل يونايتد حسب الموقع وحظوظ كل منهم:

إيدي هاو 2/1- جرايم جونز 5/1 - كريس وايلدر 5/1 - أنطونيو كونتي 5/1 - رافاييل بينيتيز 1/10 - روبرتو مارتينيز 1/10 - فرانك لامبارد 1/10- جوزيه مورينيو 1/14.

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