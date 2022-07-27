اقتراب أشرف بنشرقي من الاتحاد؟ سانتو لا يرغب فيه

بنشرقي لن يلعب في الاتحاد

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن المغربي أشرف بنشرقي، أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن يبدو الأمر ليس كذلك.

بنشرقي خارج حسابات نونو سانتو!

أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على أن بنشرقي ليس ضمن حاسابت البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عكس ما يتردد الفترة الماضية.

وكتب جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، ينفي خلالها ما تردد حول اقتراب بنشرقي من الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أشرف بنشرقي ليس ضمن حسابات مدرب نادي الاتحاد نونو، وكل ما نُشر لا أساس له من الصحة، وعارٍ من الحقيقة".

من هو الفريق السعودي الذي يرغب في بنشرقي؟

عديد التقارير السعودية أكدت أن بنشرقي اقترب من العودة للدوري السعودي في الصيف الجاري من بوابة الاتحاد، ليكرر تجربته بالمملكة، بعدما لعب للهلال من قبل.

لكن الإعلامي الصيعري كشف عن مفاجأة بتحول وجهة اللاعب، لنادي الاتفاق.

وأكد الصيعري أن بنشرقي وافق بالفعل على عرض الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الصفقة لم تتم بعد.

على مستوى البطولات، حقق خمس مع الأبيض، بواقع لقبي كأس مصر، ولقب وحيد من الدوري المحلي والسوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي. "اقرأ المزيد من التفاصيل"