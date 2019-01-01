جماهير جزر القمر تقتحم ملعب مالوزيني بعد التعادل مع مصر

الجماهير تحتفل بتعادل جزر القمر مع مصر بالتصفيات الإفريقية

قتحمت جماهير جزر القمر، ملعب مالوزيني، الذي أقيم عليه مباراة مصر وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.

مباراة جزر القمر ومصر انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وفور إطلاق حكم المباراة صافرته، شهد ملعب مالوزيني فوضى عارمة، حيث توجهت الجماهير المتواجدة في المدرجات، نحو أرض الملعب، للاحتفال بلاعبي جزر القمر.

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وبعد اقتحام الجماهير إلى أرض الملعب، قامت لاعبي المنتخب المصري بالخروج إلى غرف خلع الملابس، من أجل الهروب من الجماهير.

المنتخب المصري تعادل للمباراة الثانية على التوالي بتصفيات أمم إفريقيا، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق.

ولعب منتخب مصر مواجهة جزر القمر، وهو يعاني من غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز لاعبيه بسبب الإصابة.

ويحاول المنتخب المصري لترتيب أوراقه خلال الفترة القادمة، قبل مواجهة منتخب توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.