"أفغانستان؟" .. لاعب قادش يواصل حربه على كاسيميرو

لم يتوقف لاعب قادش، إيفان أليخو، عن الهجوم على نجم ريال مدريد، كاسيميرو، وهذه المرة بحالة على تطبيق إنستجرام انتشرت كالنار في الهشيم بالساعات الأخيرة.

وخلال مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني منذ أيام، تدخل كاسيميرو بقوة على أليخو ولم يتحصل سوى على البطاقة الصفراء رغم وجود تقنية الفيديو ومراجعتها للحالة.

هذا ما دعا اللاعب إلى الهجوم بقوة على الدولي البرازيلي والتحكيم في تصريحات تالية، ويبدو أن هذا المسلسل لن يتوقف.

أليخو نشر صورة التدخل العنيف من كاسيميرو عليه، ووضع الموقع ليصبح "أفغانستان" في إشارة إلى العنف المبالغ فيه الذي لا علاقة له بكرة القدم.

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💥 @ivanalejo7 recuerda la PATADA DE CASEMIRO en sus stories y pone de UBICACIÓN “AFGANISTÁN”. pic.twitter.com/TMotvB8FZW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 23, 2021

وحاول كذلك اللاعب صاحب الـ26 عامًا تلطيف الأجواء بوضعه بعض العبارات المضحكة بالإسبانية وبعض الرموز التعبيرية التي وكأنه يريد إيصال من خلالها رسالة بأن الأمر مجرد مزحة.

يُشار إلى أن مباراة قادش وريال مدريد شهدت التعثر الوحيد للنادي الملكي منذ مدة بالتعادل سلبيًا في قلب سانتياجو برنابيو.

ورغم أن كاسيميرو من المعروفين بالتدخلات العنيفة دومًا، إلا أنه لم يتحصل يومًا على بطاقة حمراء مع ريال مدريد وعلى مدار 309 مباراة بالقميص الأبيض.