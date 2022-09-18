أفضل بداية في خمس سنوات .. برشلونة على الطريق الصحيح نحو لقب الدوري

النادي الكتالوني يحقق معدل نقاط في بداية الدوري الإسباني ساعده في السابق على تحقيق اللقب.

يدخل نادي برشلونة الموسم الجديد بقوة كبيرة بعد أن نجح في تحقيق 16 نقطة خلال أول ست مواجهات له في الدوري الإسباني.

تعادل الفريق في أول مباراة فقط في الموسم لكنه يواصل تحقيق الانتصارات من بعد ذلك، حيث تصدر جدول الترتيب في أكثر من مناسبة قبل أن يعود ريال مدريد ويخطف الصدارة بسجله المثالي حيث لم يخسر الأخير أي نقطة بعد.

حصول برشلونة على 16 نقطة من أول ست مباريات هو رقم أكثر من ممتاز للنادي الكتالوني الذي سبق له أن حقق اللقب في أكثر من مناسبة بذلك المعدل من النقاط.

عاد برشلونة لتحقيق أفضل بداية موسم له في الدوري الإسباني بعد مرور خمس سنوات على بدايته المثالية مع إرنستو فالفيردي عندما جمع 18 نقطة في أول ست لقاءات، وهو الموسم الذي أنهاه الفريق بهزيمة واحدة فقط كانت ضد ليفانتي في الجولة الأخيرة.

وسبق للنادي الكتالوني أن حصد 16 نقطة في أول ست مباريات خلال عدة مواسم في القرن الجديد هي مواسم 2004/05، و2006/07، و2009/10، و2012/13، و2013/14، و2014/15، و2017/18.

وحقق النادي الكتالوني الفوز بلقب الدوري الإسباني في خمس مناسبات من تلك المواسم، بينما وصل للجولة الأخيرة وهو منافس قوي في موسمين فقط هما 2006/07 و2013/14.

جدير بالذكر أن برشلونة سيخوض شهرًا صعبًا في أكتوبر المقبل ضد سيلتا فيجو وفياريال وريال مدريد وأتلتيك بيلباو وفالنسيا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.