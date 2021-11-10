أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022

بلال محمد
Nov 10, 2021 23:07+00:00
Getty/Goal composite

فريقك يمر بأزمة مالية ولن تتمكن من ضم لاعبين بأسعار عالية في فوتبول مانجر 22، موقع جول يقدم لك الحل ويعرض عليك أفضل اللاعبين يمكن ضمهم بالمجان

التحلي بالحكمة المالية واحدة من أهم الجوانب التي تجعلك رئيس نادي ناجح، كذلك الأمر في لعبة فوتبول مانجر 2022.

وإذا كان فريقك يمر بأزمة مالية ولن تتمكن من التعاقد مع لاعبين بأسعار عالية في فوتبول مانجر 22، فسيتوجب عليك البحث بطريقة مختلفة من أجل تعزيز فريقك.

اختيارات المحررين

صوت الآن

والخبر الجيد أن تلك الطريقة يوجد بها العديد من النجوم يمكن الاستفادة منهم في فريقك، وسيقدم لك موقع جول أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22..

أفضل الحراس يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

الاسم

العمر

المركز

الجنسية

ويلي كابايرو39GKالأرجنتين
كارلوس آباد26GKإسبانيا
أندير بارداجي26GKإسبانيا
عبدولاي ديالو29GKالسنغال

ناتان كريميليو

21GKفرنسا
بيتو39GKالبرتغال

حراس المرمى الجيدون هم سلعة ثمينة ولكن للأسف لا يوجد الكثير من حراس المرمى من الطراز العالمي الذين انتهت عقودهم في فوتبول مانجر.

وبالرغم من هذا فمثلًا ويلي كابايرو حارس مرمى تشيلسي السابق، متواجد في القائمة سيمكن الاستفادة منه لموسم أو اثنين قبل اعتزاله.

أفضل المدافعين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

اللاعب

العمر

المركز

الجنسية

إليكيام مانجالا30DCفرنسا
ماتيو موساشيو30DCالأرجنتين
نيفين سوبوتيتش32DCصربيا
سيدني31DCالبرازيل

فابيو كوينتراو

33DL / WBL / AMRLCالبرتغال
نيل تايلور32DL / WBLويلز
داني ألفيش38DR / WBR / MRCالبرازيل
إيفان27DR / WBRإسبانيا
أحمد المحمدي33DR / WBR / MRمصر

متاح ضمن قائمة المدافعين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان، داني ألفيش أسطورة برشلونة السابق، ويمكن الاستفادة منه مع فريقك بسبب خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وكذلك مانجالا وموساشيو يمكن الاستفادة منهم مع فريقك لفترة ليست بالقليلة، كذلك الأمر مع البرتغال المخضرم لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو، وأحمد المحمدي الذي انتهى عقده مع أستون فيلا.

أفضل لاعبي خط الوسط الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

اللاعب

العمر

المركز

الجنسية

جاك ويلشير29DM / AMRLCإنجلترا

ليوبومير فيسا

32DMصربيا
نايجل دي يونج36DMهولندا

جاك رودويل

30DC / DMإنجلترا
باولينيو33DM / AMCالبرازيل
نبيل بن طالب26DMالجزائر
دييجو بيروتي33AMRLCالأرجنتين

روبي باردي

29DL / WBL / AMLآيرلندا

جيوفاني دوس سانتوس

32AMRLC / FCالمكسيك
أوسكار روميرو29AMRLCباراجواي
جاستون راميرز30AMRLC / FCأوروجواي
سيبستيان جيوفينكو34AMLC / FCإيطاليا
حاتم بن عرفة34AMRC / FCفرنسا
كيفين ميراليس33AMRLCبلجيكا

هناك الكثير من لاعبي خط الوسط المجانيين في فوتبول مانجر 22 والذين لا يزالون قادرين على الظهور بمستوى جيد لفريق في أحد الدوريات الدوريات الكبرى.

وعلى رأسهم جاك ويليشير لاعب آرسنال السابق، والذي يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب الإنجليزية يمكنه مساعدتك إن كان فريقك يشارك في البريمرليج، وكذلك البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا مع الأهلي السعودي.

ويمكن الاستفادة من لاعبين لديهم خلفية دولية مثل دييجو بيروتي، أو جاستون راميرز، أو لاعب الهلال السعودي السابق جيوفينكو.

أفضل المهاجمين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022

اللاعب

العمر

المركز

الجنسية

كارلوس تيفيز37AMC / FCالأرجنتين
فيرناندو لورينتي36STإسبانيا
سيرخيو دياز23AMC / FCباراجواي
آندي كارول32STإنجلترا
جراتسيانو بيلي36STإيطاليا
ويليفريد بوني32STساحل العاج
جوسيبي روسي34STإيطاليا

ربما يقترب كارلوس تيفيز من عامه الأربعين، ولكنه لازال قادرًا على تقديم شيئًا ما يساعد فريقك، كما أظهر زملائه السابقين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.

وما رأيك أن تمنج أندي كارول فرصة أخرى في الملاعب الإنجليزية والاستفادة من مهاجم ليفربول السابق الذي دمرته الإصابات، أو الاعتماد على خط هجوم إيطالي بقيادة الثنائي بيلي وجوسيبي روسي.