يعد كيفن دي بروينه من أفضل لاعبي الوسط في العالم في الوقت الراهن، وهو قائد كتيبة بيب جوارديولا من دون منازع في مانشستر سيتي.

الأربعاء القادم سيلعب دي بروينه ورفاقه ضد أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة مصيرية، لأن دييجو سيميوني من ناحيته يريد التأهل وهو يعرف عادة كيف يفعل ذلك في الأدوار الإقصائية.

وستكون تلك مباراة ذات أهمية استثنائية بالنسبة لدي بروينه، لأنه –ولسخرية الحياة- كان قريبًا للغاية في 2014 من التوقيع مع أتلتيكو مدريد.

"كنت قريبًا للغاية"

تاريخ كرة القدم مليء بتلك الصفقات التي كان يمكن أن تبرَم ولم يحدث ذلك في الأخير، واحدة منها هي صفقة انضمام دي بروينه إلى أتلتيكو مدريد.

دي بروينه قال لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" في وقت سابق إنه "تحدثت مع أتلتيكو وكان خيارًا جيدًا بالنسبة لي" مشيرًا إلى مفاوضات جرت بينه وبين ممثلي أتلتيكو مدريد، وأنه "لم يكن واثقًا إذا كان سيحب اللعب في مدريد أم لا".

المفاوضات مع أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد كان يريد خدمات البلجيكي، وكان هناك إغراء آخر هو أنه سيتشارك غرفة الملابس مع زميلين له في المنتخب هما تيبو كورتوا وتوبي ألديرفيرليد.

وتقابل المسؤولون في الروخيبلانكوس مع ممثلي اللاعب وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن أتى عرض مادي أفضل من قبل فولفسبورج الألماني الذي نجح في الحصول على توقيع البلجيكي في الأخير مقابل 20 مليون يورو.

لم يستطع تشيلسي آنذاك رفض العرض المقدم لدي بروينه، لأن البلوز كانوا يطمحون لعملية بيع مرضية في ظل عدم إيمانهم بقدرة البلجيكي على تحصيل فرصة مشاركة كبيرة مع أي من فولفسبورج أو أتلتيكو مدريد ولذلك استبعدوا خيار الإعارة، ولابد أنهم نادمون على ذلك الآن.

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