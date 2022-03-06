أعيرة نارية وأنباء عن حالات وفاة .. قتال بين جماهير أتلتيكو مينيرو وكروزيرو

أعلنت الشرطة العسكرية البرازيلية عن وقوع اشتباكات بين ما لا يقل عن 50 مشجعًا لأندية أتلتيكو مينيرو وكروزيرو قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو"، والتي أكدت أن شخصين على الأقل تعرضا لإصابات قوية، ولم تعلن عن أي حالات وفاة.

يأتي هذا بالرغم من تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن سقوط ضحية في الاشتباكات، وهو ما أعلنته الشرطة لاحقًا ثم نفته ذكرت أن النبأ لم يكن دقيقًا.

الصحيفة أكدت أن الاشتباكات تم استخدام بعض الأعيرة النارية فيها، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء وهو ما أسقط إصابات بين الجماهير وترك بعضهم في حالة خطيرة.

رغم بيان الشرطة ونفي حالات الوفاة قام شاهدين بإبلاغ السلطات المحلية عن وقوع حالتين وفاة غير تلك التي أعلنتها الشرطة ثم نفتها.

🔥 Os torcedores do @Atletico já em grande volume nos arredores do Mineirão.#FalaGalo pic.twitter.com/cZLfIM6vLv — Fala Galo ⭐⭐⭐ (@Falagalo13) March 6, 2022

الشرطة أكدت كذلك أنها لم تلق القبض على هؤلاء الذي أطلقوا الأعيرة النارية بعد، لكنها تعمل بقصارى جهدها من أجل ذلك.

جدير بالذكر أن المباراة المنتظرة تقام في الجولة التاسعة من بطولة كامبيوناتو مينيرو المحلية، التي يحتل أتلتيكو صدارتها وكروزيرو المركز الثالث فيها بنفس رصيد النقاط بـ 19 نقطة.