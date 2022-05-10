إعلامي متهكمًا: ميسي يعلم حضارة جدة؟ هو مجرد لاعب كرة

يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاليًا في مدينة جدة السعودية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا للسياحة السعودية، وقد رحب به الصحفي حمد الصويلحي واصفًا إياه بالعارف جيدًا لتاريخ وحضارة جدة، لكن وصفه ذلك وجد تهكمًا لاذعًا من زميله صالح الطريقي.

ميسي تُوج مؤخرًا مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وقد فشل في تخطي ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ فاز ذهابًا في فرنسا بهدف نظيف وخسر إيابًا في العاصمة الإسبانية 3-1.

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وزير السياحة السعودي كان قد رحب بالنجم الأرجنتيني عبر تويتر يوم أمس وأوضح أن تلك لن تكون زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية بعد تعيينه في هذا المنصب.

الصويلحي أشاد بخطوة وزارة السياحة التعاقد مع ميسي لشغل هذا المنصب لكونه سيساعد على وضع جدة في قائمة الخيارات السياحية العالمية، وقد قال أن اللاعب يعلم ما تخفيه المدينة الساحلية من ثقافة وتاريخ وحضارة.

إذ كتب "ميسي يعلم ما تخفيه جدة من ثقافة وتاريخ وحضارة، واعتبار ميسي سفيرًا للسياحة السعودية خطوة جريئة من هيئة السياحة لوضع جدة على قائمة الخيارات السياحية عالميًا، وخاصةً بعد قضاء ميسي ورفاقه إجازتهم فيها".

الطريقي لم يُعجب بحديث زميله حول معرفة لاعب برشلونة السابق بتاريخ وثقافة جدة، مطالبًا بتبسيط الأمور ووضعها في نصابها السليم، ومشيرًا إلى أن التعاقد مع ميسي جاء لأنه شخصية مشهورة يجذب الكاميرات لأي مكان يذهب له.

إذ كتب "تصحيح: "ميسي" لاعب كرة وليس "عالم أنثروبولوجي/علم الإنسان، أو مؤرخ، أو عالم آثار"".

أضاف "لماذا تختاره الدول وهيئة الأمم كسفير ؟ باختصار لأنه شخصية مشهورة عالميًا، وحين يذهب لمكان، تذهب معه جل كاميرات مصوري القنوات العالمية والصحف، فيسلط الضوء على المكان. هذه كل الحكاية".

تصحيح :

"ميسي" لاعب كرة وليس "عالم أنثروبولوجي/علم الإنسان، أو مؤرخ، أو عالم آثار" .

لماذا تختاره الدول وهيئة الأمم كسفير ؟

باختصار لأنه شخصية مشهورة عالميا، وحين يذهب لمكان، تذهب معه جل كاميرات مصوري القنوات العالمية والصحف، فيسلط الضوء على المكان.

هذه كل الحكاية.

دوك🌹 https://t.co/mb8KOik6lV — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) May 10, 2022

يُشار إلى أن جدة تعيش حاليًا فعاليات موسم جدة الذي انطلق في عيد الفطر الأخير ويُقام في 9 مناطق مختلفة ويمتد لـ60 يومًا ويتضمن 2800 فعالية أبرزها عروض مسرحية عالمية وعرض للسيرك وعروض فنية بطائرات الدرونز والألعاب النارية بجانب الحفلات الغنائية والألعاب الترفيهية المختلفة.