أعجب بتغريدة تنتقد وضعه في ريال مدريد.. أسينسيو تحت الضغط!

انقلبت الآية على الساحر الإسباني!

لا يبدو الإسباني ماركو أسينسيو راضيًا عن وضعيته في ريال مدريد هذه الأيام، إلى الدرجة التي تدفعه لمتابعة من يشاطرونه نفس الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحد الحسابات على "تويتر" غرد صاحبها قائلًا إن المعاملة التي يلقاها أسينسيو في الوقت الراهن بين أروقة ريال مدريد ليست مرضية.

الحساب الذي يدعى صاحبه "راؤول" كتب قائلًا: "أسينسيو يستحق ما هو أكثر.. على الأقل بعض الاحترام، رأيي أن ما يحدث مع ماركو (أسينسيو) منذ بداية سوق الانتقالات هو ذلك".

كان الأمر ليمر مرور الكرام لولا أن أسينسيو بنفسه ضغط على زر الإعجاب على هذا الرأي، ليزيد من فتح باب التكهنات حول مستقبله في قلعة الميرنجي.

وضعية أسينسيو منذ بداية الموسم أيضًا ليست بالأمر المعتاد، الجناح الدولي الإسباني خارج حسابات أنشيلوتي تمامًا وتشير التقارير إلى أن الإيطالي يدرس رحيله فيما تبقى من الميركاتو وألقى الكرة في ملعب النادي واللاعب.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" ألقت في الوقت السابق أخبارًا مفادها بأن أسينسيو يتهم إدارة النادي بالوقوف حول استبعاده من المباريات لأنها تريد أن يطلب هو الرحيل عن النادي الملكي.