"إعجاب" هالاند يبدد أحلام برشلونة ويمنح الأمل لريال مدريد

قام المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بإشعال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان.

ونجح الفريق الإسباني في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس 3/1 في إياب دور الـ16، ليعوض خسارته في الذهاب بهدف نظيف.

ومن جانبه نشر كريم بنزيما تدوينة على حسابه بموقع "إنستجرام" للاحتفال بالتأهل والثلاثية التي سجلها بشباك الفريق الفرنسي.

الصورة التي نشرها بنزيما وعلق عليها بعبارة "هلا مدريد" لم تلفت الأنظار بنفس القدر مقارنة بالتصرف الذي قام به هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ماذا فعل هالاند؟

النجم الشاب الذي ارتبط بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أشعل النار على مواقع التواصل بعدما قام بعمل "إعجاب" لصورة بنزيما.

وهو التصرف الذي تم تفسيره على وجود اهتمام واضح من اللاعب بريال وسط الأنباء حول رغبة العملاق المدريدي في ضمه.

وتتواصل بذلك حدة التكهنات حول إمكانية الجمع بين كيليان مبابي وهالاند على ملعب سانتياجو برنابيو الموسم القادم.

من الأقرب لضم المهاجم النرويجي؟

العديد من الصحف الإسبانية، أكدت أن برشلونة يحاول توفير السيولة المالية في الوقت الحالي من أجل التعاقد مع اللاعب.

ويطمح النادي الكتالوني في استغلال علاقته الجيدة بمينو رايولا وكيل أعمال هالاند لجعل الصفقة أكثر سهولة.

ولكن الأمور ستكون غاية في الصعوبة عمومًا بتواجد ريال مدريد في الصورة، بالإضافة لاقتحام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان للسباق بقوة، وامتلاكهما الأموال الكافية لحسم الأمور تمامًا مما يصعب الموقف على برشلونة.

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