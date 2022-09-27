"اعتنوا برافينيا!".. تيتي يكشف رسالة برشلونة إلى منتخب البرازيل

الفريق الكتالوني ليس مستعدًا لخسارة لاعبين جدد

ما حصل في الجولة الأولى من مباريات التوقف الدولي تجاه لاعبي برشلونة، جعل النادي الكتالوني قلقا للغاية من تكرار الإصابات بين صفوف الفريق.

هذا ما جعل الجهاز الفني والطبي لبرشلونة يتواصل مع نظيره في منتخب البرازيل من أجل الاطمئنان بأكثر الطرق الممكنة على رافينيا نجم الفريق وأحد أهم عناصره الهجومية. لا يبدو برشلونة مستعدا لخسارة رافينيا فيما تبقى من فترة التوقف الدولي التي جاءت كارثية على برشلونة.

اعتنوا به!

فقد برشلونة إلى الآن بشكل رسمي كلًا من رونالد أراوخو وجول كوندي وممفيس ديباي، إضافة إلى شكوك حول جاهزية فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي.

هذا ما دفع برشلونة للتواصل بشكل واضح حول رافينيا مع الجهاز الفني والطبي لمنتخب البرازيل.

فقد كشف المدرب تيتي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرازيل وتونس الودية، عن تواصل برشلونة معه بخصوص رافينيا.

وقال تيتي: "حتى يعلموا أننا نتحلى بأعلى درجات الشفافية، تواصل معنا مسؤولو برشلونة واستفسروا حول التدريب الجسدي والحالة التي يمر بها رافينيا، وطلبوا منا أن نعتني به".

وأضاف فابيو ماسيرديجان، مسؤول الإعداد البدني للسيليساو حول الأمر: "لقد خسروا أراوخو ولهذا السبب كانوا قلقين، سألونا عما يفعل رافينيا وما إذا كان يتدرب بشكل جيد، لقد أخبرناهم بكل شيء عن حالة اللاعب وأكدنا لهم أننا سنواصل فعل ذلك".

وأردف: "قبل أن نعيد اللاعب لفريقه، نمنحهم تقريرًا كاملًا عن كل شيء فعلناه معه في المنتخب".