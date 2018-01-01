النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اعتماد مجلس إدارة الاتحاد الجديد والكشف عن الأجانب المستبعدين

التعليقات()
اعتمد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، تشكيل لمجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، وحمد الصنيع نائباً له

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، تشكيل لمجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، وحمد الصنيع نائباً له، وسعيد باوزير أميناً عاماً، وفيصل الصبان أميناً للصندوق.

وكان آل الشيخ، قد كلف لؤي ناظر برئاسة النادي، وحمد الصنيع نائباً له، بعد أن قدم نواف المقيرن رئيس النادي الغربي السابق استقالته، في 26 نوفمبر الماضي.

وشهدت عضويات المجلس الجديد، تواجد كل من ياسر نصيف وعبدالله كبوها ومحيي الدين كامل وأنمار الحائلي وأحمد كعكي.

اختيارات المحررين

 وفي إطار آخر، كشفت أحدى التقارير المقربة من نادي الاتحاد السعودي عن تحديد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش الأسماء التي يرغب في التخلي عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير فأن بيليتش، أبدى رغبته في عدم استمرار الثنائي البرازيلي أندرسون فالديفيا وتياجو كارليتو والأسترالي ماثيو جورمان والصربي أليكساندر بيزيتش، والتعاقد مع بدلاء لهما خلال الفترة المقبلة،

ولا يزال الغموض يكتنف مصير البرازيليين جوناس دي سوزا وروماريو. وأشارت إلى أنه تأكد استمرار المغربي كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيلانويفا.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق