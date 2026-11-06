بسبب كرات التنس.. اعتقال ثلاثة أشخاص من جماهير مانشستر يونايتد!

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أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة إلقاء أشياء على أرضية الملعب، فيما احتج جماهير مانشستر يونايتد ضد ملكية النادي خلال الفوز بنتيجة 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وانهمرت كرات التنس من مدرجات ستريتفورد إند بينما كان فريق مايكل كاريك متأخرًا بنتيجة 0-2، وتوقف اللعب بينما قام اللاعبون بإزالتها، قبل عودة مثيرة في الشوط الثاني.

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جماهير مانشستر يونايتد تستهدف عائلة جلايزر بكرات التنس والبالونات

بدأت الاحتجاجات قبل انطلاق المباراة. فمع عزف نشيد دوري أبطال أوروبا، رُفعت مئات البالونات الخضراء والذهبية، وهي الألوان المستخدمة للاحتجاج على ملكية عائلة جلايزر لنادي يونايتد، وتطايرت في أرجاء المدرجات.

ثم في الدقيقة العشرين، ومع تقدم فريق جان بييرو جاسبريني بنتيجة 2-0، ألقت الجماهير في مدرج ستريتفورد إند كرات تنس خضراء على أرض الملعب. وتوقف اللعب فيما قام لاعبو يونايتد بإزالتها، بينما تردد في أرجاء أولد ترافورد هتافات ضد عائلة جلايزر والمالك صاحب الحصة الأقلية السير جيم راتكليف.

الشرطة تؤكد تنفيذ 11 عملية توقيف بعد مواجهة روما

أكدت شرطة مانشستر الكبرى لصحيفة ذي أثلتيك أنه جرى تنفيذ 11 عملية توقيف على خلفية حوادث مختلفة في المباراة، ثلاث منها بسبب رمي أشياء على أرض الملعب. وكانت أربع توقيفات أخرى بسبب جرائم اعتداء، من بينها الاعتداء على عامل طوارئ، واثنتان بسبب جرائم الإخلال بالنظام العام، وواحدة بسبب الاحتيال، وأخرى بسبب جريمة متعلقة بالمخدرات.

احتج جماهير يونايتد ضد عائلة غلايزر طوال فترة ارتباط العائلة بالنادي الممتدة 21 عاماً. وقد شهدت المباراتان الأخيرتان على أرضه، الخسارة 0-3 أمام بورنموث والفوز على روما، غضباً تجاه الملاك ومدير الكرة جيسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر برادة.

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كاريك يطالب بالاستقرار بعد إنهاء سلسلة بلا انتصارات

لم تتحسن الأجواء إلا بعد الاستراحة، إذ عاد يونايتد وأنهى سلسلة من تسع مباريات دون انتصار تعود إلى سبتمبر. ويريد كاريك الآن قدراً أكبر بكثير من الاستقرار، وقال يوم الجمعة: "علينا فقط أن نؤدي بشكل أفضل ولفترة أطول. هناك فترات وأوقات في مباريات معينة تنظر فيها وتُعجبك طريقة أدائنا، ثم تنظر إلى الوراء وتفكر فيما كان بإمكاننا تحسينه، وما الذي نحتاج إلى تحسينه، وما الذي افتقدناه.

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"كانت هناك لحظات معينة، لحظات صغيرة في المباريات ربما لم نكن مستعدين لها تماماً، لم نتخذ فيها قرارات صائبة. هذا جزء من كرة القدم. لكننا قادرون على فعل ذلك. يمكننا أن نكون منتظمين في أدائنا. وبالطبع، عندما جئنا في يناير ولم يكن هذا قد تحقق من قبل أو ما شابه، وذلك لم يتحقق من قبل، كما قلت للتو، كل شيء ممكن، ويمكننا الفوز بمزيد من مباريات كرة القدم. لكن علينا أن نسعى ونستحق ذلك ونضمن قدرتنا على تحقيقه."

ماذا ينتظر مانشستر يونايتد؟

يعود يونايتد إلى أولد ترافورد يوم الأحد، حين يستضيف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

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ويواجه فريق كاريك خطر الدخول إلى فترة التوقف الدولي وهو في منطقة الهبوط، وسيأمل أن يمتد الدعم الذي ناله في الشوط الثاني أمام روما إلى مباراة ضخمة أخرى.