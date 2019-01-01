رسميًا - توتي وفان بيرسي ونجوم العالم يواجهون الهلال في اعتزال القحطاني

صاحب الـ37 عامًا كان قد اعتزل قبل أكثر من عام

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، عن تفاصيل مباراة اعتزال ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق.

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.

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آل الشيخ نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر به القحطاني وهو يتلقى عدة رسائل عبر بريده الإلكتروني من نجوم العالم أمثال الإيطاليين أندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي، والكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبين فان بيرسي، يؤكدون خلالها مشاركتهم في مهرجان الاعتزال.

وتحدد أن يقام المهرجان في الأول من ديسمبر المقبل، في لقاء سيجمع نجوم العالم بالهلال.

يذكر أن نجم الزعيم السابق بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية قبل أن ينضم للهلال في صيف عام 2005، والذي استمر به حتى الاعتزال، باستثناء عام وحيد خرج به معارًا إلى العين الإماراتي.

وخلال 18 عامًا في الملاعب السعودية، خاض صاحب الـ37 عامًا 155 مباراة، سجل خلالها 70 هدفًا وصنع عشرة آخرين.

وحصد القحطاني 14 بطولة مع الهلال، بواقع 5 ألقاب دوري، 7 كأس ولي العهد، وبطولة وحيدة من السوبر السعودي والكأس، بجانب لقب الدوري مع العين.