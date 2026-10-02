"أحمق متعجرف" .. بيرس مورجان يشن هجومًا عنيفًا على جيسوس من أجل رونالدو!

وقد شنّ بيرس مورجان، الذي تجمعه صداقة وثيقة بنجم النصر منذ المقابلة التي خطفت الأضواء عام 2022، هجوماً مباشراً على مدرب منتخب البرتغال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي البالغ من العمر 61 عاماً: «يا له من أحمق متعجرف. لم يكن جيسوس يوماً بالمستوى الكافي ليلعب للبرتغال، والآن يستمتع بالتقليل من شأن أعظم لاعبي البلاد».

واندلع الخلاف بعدما غادر المهاجم البالغ من العمر 41 عاماً معسكر المنتخب مساء الثلاثاء إثر حديث مع رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا.

وكان رونالدو قد شارك في 67 دقيقة أمام ويلز في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية بهدف دون رد، قبل الجلوس كبديل غير مستخدم في الفوز على النرويج 2/1، مما تسبب في إغضابه ليغادر معسكر المنتخب البرتغالي.

ثم حصل رافائيل لياو على القميص رقم 7 المعتاد لرونالدو في مباراة الدنمارك التي انتهت بفوز البرتغال 4/2. وقد انتقد مورجان ذلك القرار أيضاً.

IG:@piersmorgan

ماذا قال بيرس مورجان عن الخلاف المحيط بكريستيانو رونالدو؟

وكتب مورجان: «بعد كل ما قدّمه كريستيانو للبرتغال، لماذا بحق الجحيم يعاملونه بهذه الطريقة؟ بالأمس كان عيد ميلاد والده، وقد لعب لبلاده في اليوم التالي لوفاته. من المخزي مشاهدة هذا الازدراء الصادم تجاه أعظم لاعبيهم».

وسرعان ما تحوّل ذلك إلى محور نقاش كبير. فقد أدلت شقيقة قائد المنتخب ورئيس وزراء البرتغال بدلويهما بشأن معاملة اللاعب صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت مسيرة رونالدو الدولية قد انتهت نهائياً بعد مغادرته، التي تطرّق إليها في بيان. غير أن عودته في ظل المدرب جيسوس، الذي درّبه أيضاً في النصر الموسم الماضي، تبدو حالياً مستبعدة للغاية.