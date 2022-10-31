فيديو | اعتراف تائب .. كبير مشجعي النصر: الـ17 لقب دوري كذبة متفق عليها بيننا

أحد كبار مشجعي النصر "المعلم" يثير الجدل بتصريحاته عن "كذبة الـ17 لقب دوري"

بعد أربع سنوات من الإصرار على حصد النصر السعودي 17 لقبًا للدوري السعودي، اعترف أحد كبار مشجعي العالمي، الشهير بـ"المعلم"، بأن الـ17 لقبًا كذبة، اتفق عليها الإعلام النصراوي، لتمريرها للجماهير.

في موسم 2018-2019 توج العالمي بطلًا للدوري السعودي بعد غياب ثلاثة مواسم، ليحصد أول لقب من الدوري الاستثنائي تحت مسمى "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، ووقتها بدأ الشد والجذب مع جمهور الهلال في ظل إصرار النصراويين على أن لقب 2018-2019 هو رقم 17 في تاريخ ناديهم، لتبدأ الدعوة لتوثيق البطولات، لكشف الحقائق.

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المشجع "المعلم" كشف حقيقة الـ17 لقب دوري، فقال خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بكل أمانة ليس عندنا 17 لقب دوري ولا يحزنون، السالفة أنه في عام 2019 اتفق إعلاميو النصر مع بعضهم وأنا واحد منهم، أن ننشر في حساباتنا أن عندنا 17 لقب دوري، هذه الحقيقة، لكننا لم نصل لسبعة أو ثمانية ألقاب دوري، هذه الحقيقة كي أبرئ ذمتي".

وبعد الهجوم عليه من قبل النصراويين، ظهر في فيديو آخر مضيفًا: "لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن أتعرض لهذا الموقف من واحد من أبنائي، أكذب؟، أكذب من أجل من!، عشان خاطر كام نصراوي!، يكفيني من 2019 و2020 و2021 و2022، داخلين على 2023، خمس سنوات وأنا أشارك في هذه الكذبة، الله يعفو ويسامحني ويتجاوز عني في هذه الكذبة، صدق لم أكن أن أول من بدأ بها، لكنني كنت مشاركًا بها مشاركة فعالة".

واختتم: "أدعو الله أن يسامحني وأن يتجاوز عني، النصر ليس لديه 17 لقب دوري ولا بطيخ، هذه حقيقة، ومن يزعل يبحث عن جدار ببيته ويرطم رأسه به، صبرنا وقعدنا نطبل لـ17 لقب دوري".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بدأ بالفعل في توثيق البطولات، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن آلية التوثيق خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد. (طالع التفاصيل)

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