اعتراضات من حسين الشحات على لاسارتي خلال مواجهة الاتحاد السكندري

اللاعب عاد للمشاركة أساسيًا بعد غياب مباراتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة الأهلي المصري أمام الاتحاد السكندري، خروجًا عن النص من جانب حسين الشحات؛ جناح أيمن الشياطين الحمر.

المارد الأحمر يلاقي زعيم الثغر حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قرر الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأحمر، خروج الشحات ونزول رمضان صبحي بدلًا منه، وهو ما لم يعجب الأول.

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وأشاح الشحات بيده عند استبداله، مرددًا كلمات اعتراضية، حيث كان يرغب في استكمال اللقاء حتى نهايته.

صاحب الـ26 عامًا يعاني من سوء توفيق منذ قدومه إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، حيق لم يسجل سوى هدفين فقط خلال 13 مباراة شارك بها، وصنع أربعة آخرين.

وتعد مواجهة الاتحاد السكندري الأولى التي يشارك بها اللاعب أساسيًا بعد غياب عن المشاركة في المباراتين الماضيتين أمام بتروجيت والزمالك.