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"اعتذروا ولا تكابروا" .. تأهل اليابان لدور الـ16 يزيد حسرة السعوديين!

زهيرة عادل
11:45 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Japan Spain World Cup Qatar 2022
المنتخب الياباني صعد لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، أما الأخضر السعودي فودع متذيلًا مجموعته

في الوقت الذي يحاول به الجمهور السعودي تناسي مرارة وداع كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، أتى تأهل المنتخبين الياباني والأسترالي، ليجدد أوجاعه.

الأخضر السعودي ودع المونديال متذيلًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بعد الفوز أمام الأرجنتين، والهزيمة أمام بولندا والمكسيك.

أما الليلة، فتأهل المنتخب الياباني فصعد لدور الـ16 كأول المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، متفوقًا على إسبانيا (4 نقاط)، ألمانيا (4 نقاط)، وكوستاريكا (3 نقاط).

هذا التأهل دفع الجمهور السعودي للتحسر على منتخب بلاده، إذ كانت اليابان وصيفة للسعودية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، كذلك صعدت أستراليا لدور الـ16 رغم أنها كانت في المركز الثالث بمجموعة الأخضر في التصفيات أيضًا.

وطالب عدد من الإعلاميين واللاعبين القدامى، الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، بالاعتراف بتقصيره والاعتذار للشعب السعودي على وداع الحدث العالمي.

يذكر أن ثلاث منتخبات عربية ودعت المونديال، هي: قطر وتونس والسعودية، فيما عبرت المغرب لدور الـ16 وحيدة.

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