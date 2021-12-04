"اعتذار المدربين عن تدريب النصر يأتي خوفًا من الهلال"

علق الإعلامي الرياضي صالح الداوود، على عدم تعاقد نادي النصر مع مدرب حتى الآن، منذ اتخاذ قرار بإقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من العالمي.

النصر أقال بيدرو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، وذلك منذ خروج الفريق من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يحقق أي انتصار بالدوري السعودي، بتعادله في مباراتين وخسارة مثلهما.

الداوود قال خلال تصريحات عبر برنامج "شوت" عبر قناة "SSC" الفضائية: "من حق أي متابع نصراوي، يتسائل كيف نادي بحجم النصر لا يمتلك مدرب، والإدارة الآن تبحث عن مدرب".

وتابع: "هناك من يعتذر عن تدريب النصر لأنه لا يريد العمل في الشرق الأوسط خلال الوقت الحالي، ومدرب آخر يوافق ويضع شرط جزائي في العقد لكي يحقق أقصى استفادة حال إقالته من منصبه".

الإعلامي الرياضي تابع: "من وجهة نظري المدرب النصر يجب أن يكون لديه خبرة في الدوري السعودي للمحترفين، وأن يكون شجاعًا، لأنه لربما اعتذار المدربين يأتي خشية من مباراة الهلال".

وأوضح: "مباراة ديربي الرياض قد تكون سبب اعتذار المدربين عن تدريب فريق نادي النصر، لأنها ممكن أن تكون نقطة تحول في مسيرة الفريق".

مفاجأة .. خطوات بسيطة تفصل النصر عن التعاقد مع جاياردو

صالح الداوود واصل: "المنتشر الآن بين وسطاء اللاعبين والمدربين، أن السوق السعودي مطمع، يريدون أن ينتقلوا للدوري السعودي عندما يعرفون أن أسعارهم ستزيد، مثال الذي يحصل في أوروبا على مليون يورو، يأتي ويحصل على 3 مليون يورو".

صالح الداود :

من وجهة نظري المدرب المناسب لـ #النصر يجب أن يكون لديه خبرة في الدوري … وربما سبب اعتذار المدربين خشية من مباراة #الهلال



⁦@aldawood_s

⁧#برنامج_شوت pic.twitter.com/9Aqg7xpUcL — برنامج شوت (@Shoot_SSC) December 4, 2021

واختتم الداوود تصريحاته قائلًا: "النصر بحاجة لمدرب شجاع، لأنه يمتلك نجومًا ويحتاج لتطبيق العدالة بينهم، وأن يتخذ قراره وهو واثق منه".