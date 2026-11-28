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ندد ويسلي فوفانا برسائل الكراهية والإهانات العنصرية التي يتلقاها من بعض مشجعي تشيلسي، بعدما اختفى حسابه على إكس عقب خسارة فريقه 3-2 أمام نوتنجهام فورست يوم الجمعة. وتعرض اللاعب البالغ 25 عامًا للاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة بسبب مقابلته المثيرة للجدل على يوتيوب، كما تسبب في ركلة جزاء، لكنه يؤكد تحمله المسؤولية الكاملة عن أدائه.

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حساب فوفانا يختفي من إكس بعد ليلة صعبة أمام فورست

يبدو أن فوفانا حذف حسابه على إكس بعد موجة من الإساءات من مشجعي تشيلسي خلال الخسارة 3-2 أمام نوتنجهام فورست يوم الجمعة. وبحسب ما أورده football.london، تظهر الآن لكل من يزور صفحته رسالة تقول: «هذا الحساب غير موجود. حاول البحث عن حساب آخر».

The Sun أشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب البالغ 25 عامًا قد حذف الحساب نهائيًا أم عطّله فحسب، فيما لا يزال حسابه على إنستجرام نشطًا. وتعرض فوفانا لصيحات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة على ملعب سيتي جراوند، وردد بعض مشجعي تشيلسي الحاضرين: «تبًا لك يا فوفانا، لست مرحبًا بك هنا».

فوفانا يكسر صمته بشأن الإساءات

وفي بيان مطول نشره على إنستجرام بعد المباراة، نقلته Football365، كتب فوفانا: «أعلم أن بعض مشجعي تشيلسي سيواصلون إرسال رسائل الكراهية والإهانات، بل وحتى الرسائل العنصرية، لكنني، بصراحة، اعتدت على ذلك. لم يعد هذا يفاجئني الآن».

وتابع: «أتحمل مسؤولية أدائي، لكن على الناس أن يفهموا أن لاعبي كرة القدم بشر أيضًا»، قبل أن يضيف: «الانتقاد جزء من كرة القدم، وأنا أتفهم ذلك. لكن العنصرية والإساءات الشخصية أمر مختلف تمامًا. يمكنك انتقاد أدائي في الملعب دون مهاجمتي بصفتي إنسانًا».

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جدل المقابلة وركلة الجزاء المكلفة

بدأت ردود الفعل الغاضبة بسبب مقابلة أجراها دون إذن مع صانع المحتوى الفرنسي على يوتيوب زاك ناني، ضحك فيها فوفانا وهو يتحدث عن ركلة الجزاء التي سددها فوق المرمى في خسارة فريقه أمام ليفربول بكأس كاراباو. وأوضح في بيانه: «أحيانًا عليك أن تضحك على اللحظات المخيبة للآمال حتى تخرجها من ذهنك وتمضي قدمًا. هذا لا يعني أنني لا أهتم بتشيلسي أو أنني لا أشعر بالإحباط عندما تسوء الأمور».

وازدادت الأمور سوءًا عندما عرقل ليام ديلاب، ليمنح مورجان جيبس وايت فرصة مضاعفة تقدم فورست من ركلة الجزاء. وحل ليفي كولويل بدلًا منه بعد ذلك بوقت قصير، فيما فاز فورست 3-2.

الضغوط تتزايد قبل مواجهة بالاس

كانت تلك الخسارة الثالثة على التوالي لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول الترتيب وتتزايد الضغوط على مدربه تشابي ألونسو. ويواجه تشيلسي كريستال بالاس في مباراته المقبلة، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان فوفانا سيحتفظ بمكانه، في حين أن أسطورة النادي جو كول طالب بالفعل باستبعاده .