إعارة مع أحقية الشراء .. عرض جديد لدي يونج للرحيل عن برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود عرض يخص اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج للرحيل عن صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" نقلًا عن "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن نادي يوفنتوس يسعى لخطف اللاعب الهولندي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإيطالي يفضل أن يضم اللاعب في فترة إعارة تبلغ حوالي عامًا ونصف لحين يستطيع شراءه بشكل نهائي.

ويسعى يوفنتوس لتقديم عرض به بند شراء خياري بنهاية العام ونصف بقيمة تتراوح بين الـ 40 والـ 50 مليون يورو.

ويعاني برشلونة على المستوى المادي في الوقت الحالي، لكن فكرة رحيل لاعب مثل فرينكي يونج ستصل به لمرحلة جديدة من المعاناة.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة مقابل حوالي 24 مليون يورو من صفوف أياكس الهولندي قبل حوالي عامين ونصف.

جدير بالذكر أن كل ذلك يأتي في الوقت الذي تأكد فيه رحيل عثمان ديمبيلي بنهاية الموسم في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده.