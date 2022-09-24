"اطردوه وأحضروا توخيل!".. مطالبات إنجليزية واسعة بإقالة ساوثجيت قبل كأس العالم

هزيمة إيطاليا فجرت الانتقادات

مطالبات واسعة من مشجعي منتخب إنجلترا بإقالة المدرب جاريث ساوثجيت من منصبه على دكة بدلاء منتخب الأسود الثلاثة.

الضغط زاد على ساوثجيت عقب الهزيمة مجددًا من إيطاليا 1-0 في دوري الأمم الأوروبية وهبوط إنجلترا رسميًا للمستوى الثاني في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

كان الإنجليز يمنون النفس بالانتقام من إيطاليا التي حرمتهم من التتويج بلقب اليورو على ملعب ويمبلي في 2021، ولكن الأتزوري عاد ليفوز مجددًا على رجال ساوثجيت.

الآن بات الحديث أكثر عن رحيله قبل كأس العالم ووصول الألماني توماس توخيل الذي بات يعرف الكرة الإنجليزية جيدًا من واقع تجربته على مدار عامين مع تشيلسي.

أحد المشجعين كتب عبر تويتر فيما نقلته صحيفة "دايلي ميل": "إذا حصل توخيل على هذا الفريق لإنجلترا وخاض كأس العالم فحقًا ستكون هناك فرصة".

بينما أضاف آخر: "إنه يعرف اللاعبين جيدًا وسيحدد ما هو الصواب للاعبين وما هو النظام الأفضل لخوض منافسات الكؤوس".

حساب آخر كتب: "أقيلوا ساوثجيت، عينوا توخيل، إنجلترا ستكون أفضل.. بسيطة!".

منتخب الأسود الثلاثة لم يفز في آخر 5 مباريات، وتلك هي أسوأ سلسلة من عدم الفوز منذ 8 أعوام.

الانتقادات تطال مدرب إنجلترا وتثير القلق قبل استحقاق هام هو كأس العالم في نوفمبر والذي يقام في قطر، وإذا خسرت إنجلترا ضد ألمانيا الإثنين المقبل، فسيعني هذا دخول رفاق هاري كين كأس العالم دون أي فوز منذ شهر مارس.