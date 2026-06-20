اصطدام أدى إلى ارتجاج في المخ .. نجم هولندا يغيب ضد السويد ودي يونج قد لا يشارك!

لا تزال مشاركة فرينكي دي يونج في المباراة المهمة للمنتخب الهولندي ضد السويد في كأس العالم غير مؤكدة.

وقد أكد ذلك المدرب رونالد كومان يوم السبت خلال مؤتمره الصحفي في هيوستن. فقد عانى لاعب خط الوسط من أعراض خفيفة جراء الاصطدام الذي أدى إلى إصابة كوينتين تيمبر بارتجاج في المخ.

وكان تيمبر قد غاب بالفعل عن تدريبات المنتخب الهولندي يوم الجمعة، ولن يسافر مع الفريق لخوض المباراة ضد السويد.

أما دي يونج، فقد شارك في معظم فترة التدريب، لكن جاهزيته للمباراة لا تزال غير مؤكدة. ولذلك، لا يرغب كومان في المخاطرة بأحد أهم لاعبيه.

وأجاب المدرب الوطني على سؤال حول ما إذا كان الجميع في حالة بدنية جيدة: "ليس تمامًا بعد، تسبب الاصطدام مع كوينتين في إصابة فرينكي أيضًا ببعض الأعراض الخفيفة. لقد تدرب لفترة طويلة. لكننا ننتظر رد فعله. لا يزال وجوده موضع تساؤل طفيف".

وقال كومان: "الإصابة لدى فرينكي تقع أسفل الخصر،اصطدم كوينتين برأسه بجزء آخر من جسم فرينكي".

ويتوقع كومان أن تكون صورة المباراة مشابهة إلى حد كبير لتلك ضد اليابان: "كنا نتوقع أن تمارس اليابان ضغطاً أعلى قليلاً. لكنها لم تفعل ذلك، والسويد تلعب بنفس الأسلوب إلى حد ما. لذا علينا أن ننسق تحركاتنا بشكل أسرع ونتقدم إلى الأمام. ونمارس ضغطاً أكبر على المدافعين، ربما أكثر مما فعلنا في أي وقت مضى".

كما وُجِّهت أسئلة إلى المدرب الوطني حول احتمال إشراك ممفيس ديباي في التشكيلة الأساسية. لكن كويمان لم يكشف عن أوراقه: سترون ذلك غدًا. نحن نحاول إعداد جميع اللاعبين على أفضل وجه ممكن. من الواضح أنه يمكن أن يمثل قيمة مضافة لنا. وقد أثبت ذلك دائمًا. إذا رأيت أن الأمر ضروري، فسوف يبدأ المباراة".