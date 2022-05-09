"أصحاب البشرة السوداء رجحوا ميلان على إنتر" .. العنصرية تضرب إيطاليا من جديد

في تعليق غريب وصادم، يرى الصحفي الإيطالي ماريو سكونشيرتي أن تفوق ميلان على إنتر خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإيطالي يعود في الأساس إلى امتلاك "الروسونيري" لعدد أكبر من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على إنتر، قبل جولتين من نهاية الموسم.

سكونشيرتي وفي عموده عبر صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تحدث عن فرص ميلان في التتويج بالدوري الإيطالي، والسبب الرئيسي من وجهة نظره وراء ذلك.

ماذا قيل؟

وكتب سكونشيرتي: "بين ميلان وإنتر هناك تنوع غير مبرر أعتبره مهمًا، أن تكون مختلفًا لا يعني بالضرورة أن تكون أفضل، ولكن أن تكون لديك خصائص أخرى يمكن أن يكون مؤثرًا".

وأضاف: "إنتر جميع لاعبيه أوروبيين، سواء بالولادة أو الأصل، بما في ذلك لاعبي أمريكا الجنوبية، ولا يملك سوى لاعب أسود واحد هو دومفريس، وهذا يقود إنتر إلى خطة لعب رأسية ويجعل المباريات أصعب".

وتابع: "بينما في ميلان، يوجد دائمًا خمسة أو ستة لاعبين من أصل إفريقي أو كاريبي في الملعب، يملكون ليونة أكبر، وأكثر تقنية، وأكثر قوة".

وأردف: "لطالما اعتقدت أن الفريق لكي يكون عظيمًا يجب أن يملك أعراقًا مختلطة، لأن كل أصل مختلف يؤدي إلى أفكار مختلفة في الملعب، وصفات تكميلية، بالطبع هذا ليس إلزاميًا، ولكن مع مزيج من الأعراق يكون لديك حركات مختلفة وثقافات مختلفة، وبالتالي صفات جسدية وتقنيات مختلفة".

واستشهد سكونشيرتي بالتجربة البرازيلية للتدليل على صدق وجهة نظره، حيث قال: "كان الاختلاف الكبير الذي أحدثته البرازيل منذ ما يقرب من قرن من الزمان قائمًا بشكل أساسي على مزيج من المجموعات العرقية، السود والبيض واللاتينيون والأمازون والبيض الأوروبيون، عشرات الأعراق المتداخلة لأكثر من ثلاثمائة عام".

واختتم: "في الأساس، كانت البرازيل تملك كل شيء، لكن أوروبا استجابت وتم إلغاء الفارق من خلال الوصول القوي للأفارقة وأطفال المهاجرين، وفي الواقع اليوم تفوز أوروبا".

العنصرية أمر مكرر في إيطاليا

وتضرب العنصرية جذورها بشكل فج في كرة القدم الإيطالية، حيث لا يكاد يمر موسم إلا ونجد حادثًا عنصريًا على الأقل.

ولعل أبرز ما حدث في موسم 2021-22، كان قيام جماهير فيورنتينا بالهجوم على السنغالي خاليدو كوليبالي قائد نابولي، خلال مباراة الفريقين في أكتوبر 2021.

ونشر كوليبالي صورة لنفسه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى الجماهير وقال إنه سمع إساءة عنصرية من المدرجات وطالب المسؤولين بالتدخل.

وقال كوليبالي: "سبتني الجماهير بعبارة القرد اللعين، هذه الأشياء ليس لها أي علاقة بكرة القدم، يجب تحديد المتورطين وحرمانهم من دخول الملاعب إلى الأبد، لا مكان للعنصرية في الرياضة".

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