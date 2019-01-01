نيريس لن يعود للملاعب حتى العام المقبل

اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة قوية أمام تشيلسي في الأبطال

أكد مدرب أياكس الهولندي، إيريك تين هاج، أنّ الجناح البرازيلي ديفيد نيريس لن يعود للمشاركة في أي مباراة حتى 2020 بعد تعرضه لإصابة في الركبة أمام تشيلسي.

أياكس تعادل برباعية لمثلها أمام تشيلسي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال هاج في تصريحات صحفية: "علينا خوض المباريات دون نيريس حتى فترة العطلة الشتوية، لقد كان بحالة جيدة بين الشوطين لكنني اضطرت لإخراجه بسبب الإصابة".

وتابع: "الإصابة بدت بسيطة في الفحص الأولي ولكن بعد ذلك أكد الأطباء أنّه سوف يغيب لعدة أشهر وبالتالي لن يكون معنا لفترة طويلة".

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت نيريس بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي حتى أنّ اللاعب أكد الأمر موضحًا أنّه يرغب في اللعب بالبريميرليج لكن مستقبله بين يد الله.

واختتم: "إنها ضربة قوية لنا أشعر بالحزن لأجل اللاعب لأنّه بدأ في استعادة مستواه وتقديم أفضل ما لديه. إنّها ضربة للفريق ككل".

جدير بالذكر أنّ نيريس سجل 6 أهداف في 12 مباراة بالدوري الهولندي وقاد فريقه لصدارة البطولة وكذلك مجموعته في دوري الأبطال.