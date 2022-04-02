إصابة قوية؟ شكوك حول مشاركة لإيدير ميليتاو في مباراة تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة مدافع نادي ريال مدريد إيدير ميليتاو بعد أن أصيب في مباراة اليوم أمام فريق سيلتا فيجو.

وكان الفريق الملكي قد استطاع تحقيق الفوز بنتيجة (2-1) على أصحاب الأرض في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن المدافع البرازيلي سيكون جاهزًا لموقعة تشيلسي الأربعاء القادم.

وكان الدولي البرازيلي قد تعرض لضربة قوية في الدقائق الأخيرة من فوز ريال مدريد اليوم.

ورغم ذلك فإن التقرير أوضح بأن ميليتاو سيستطيع المشاركة في لقاء تشيلسي المرتقب بربع نهائي دوري الأبطال.

كما أشار التقرير أيضًا أن التبديل الذي حدث بخرج إيدير ودخول ناتشو فيرنانديز كان إجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة.

حيث يوجه ريال مدريد أنظاره نحو اللقب الأوروبي الأغلى بعد اقترابه من حسم بطولة الدوري الإسباني بشكل نهائي هذه الأسابيع.

وفاز ميليتاو بأولى ركلات الجزاء الثلاث لريال مدريد في اللقاء الذي أقيم اليوم، حيث فاز الملكي عبر ثنائية سجلها كريم بنزيما من ضربتي جزاء.

جدير بالذكر أن إيدير ميليتاو قد شارك مع فريق العاصمة حتى الآن في 28 مباراة من أصل 30 في بطولة الدوري أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم.

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