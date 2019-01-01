الكشف عن فترة غياب ألبا عن برشلونة

تعرف على الفترة المتوقع ابتعاد فيها ألبا عن النادي الكتالوني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الفترة المتوقع غياب جوردي ألبا، مدافع برشلونة، فيها عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سلافيا براج.

ألبا خرج بين شوطي مباراة سلافيا متأثرًا بالإصابة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ البيان الرسمي كشف تعرض ألبا لإصابة في الأوتار مما يعني غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 30 عامًا سوف يحتاج لفترة أطول للعودة إلى المشاركات ولذلك قد تمتد الإصابة لأكثر من شهر.

وقد يعود ألبا أمام إنتر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أو يشارك أمام ريال مايوركا على أن يكون جاهزًا في الكلاسيكو.

وسوف يغيب الظهير الأيسر على مواجهات سيلتا فيجو وليجانيس وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد بجانب عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف.

جدير بالذكر أنّ ألبا تعرض لإصابة في أول جولة من التشامبيونزليج أمام دورتموند ثم عاد للمشاركة أما بلد الوليد قبل أن يغادر بين الشوطين.