برشلونة يجهز ألبا للمشاركة في الكلاسيكو

هل يشارك ألبا في الكلاسيكو؟

يحاول نادي برشلونة استعادة خدمات جوردي ألبا، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزًا لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 18 ديسمبر.

ألبا خرج بين شوطي مباراة سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا متأثرًا بالإصابة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ البيان الرسمي كشف تعرض ألبا لإصابة في الأوتار مما يعني غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنّ الأيام المقبلة حاسمة في موقف ألبا، إذ لا يرغب النادي الكتالوني في التسرع معه لأجل ضمان جاهزيته بنسبة 100% للكلاسيكو.

وقد يعود ألبا أمام إنتر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أو يشارك في لقاء ريال سوسيداد حتى لو بديلًا ليضمن تواجده في الكلاسيكو.

وغاب الظهير الأيسر على مواجهات سيلتا فيجو وليجانيس وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد بجانب عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف.

في إطار متصل، نفت الصحيفة إمكانية عودة نيلسون سيميدو والتواجد في الكلاسيكو مؤكدة أنّ إصابة اللاعب سوف تستمر فترة أطول.

جدير بالذكر أنّ ألبا تعرض لإصابة في أول جولة من التشامبيونزليج أمام دورتموند ثم عاد للمشاركة أما بلد الوليد قبل أن يغادر بين الشوطين.