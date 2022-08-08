"أشك في فوز هالاند بالحذاء الذهبي في وجود صلاح"

يبدو أن صلاح جعل الاحتمالات تميل في صالحه مبكرًا.

أكد نجم ليفربول المعتزل روبي فاولر على قدرة المصري محمد صلاح على تحقيق لقب الحذاء الذهبي الخاص بالدوري الإنجليزي من جديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن إرلينج هالاند أيضًا قادر على فعل ذلك لكن الأمر سيكون صعبًا في وجود محمد صلاح.

وقال فاولر: "ربما يكون هالاند هو اللاعب المرشح من جميع وكلاء المراهنات للحصول على الحذاء الذهبي، لكن السباق هذا العام سيكون مثير للغاية".

وأضاف: "هالاند سيسجل العديد من الأهداف، ليس لدي أي شك في ذلك، لكنني لست متأكد من سيحقق الحذاء الذهبي، لأن محمد صلاح موجود".

وأردف: "محمد صلاح وسون هيونج مين تشاركا اللقب في الموسم الماضي، وأعتقد أن الأمر سيكون مماثل من حيث التنافس خلال الموسم الجديد".

وأكمل: "كانت مفاجأة أن يسجل صلاح 23 هدفًا في الموسم الماضي بالنظر لكل الظروف التي مر بها، وربما يفعل ذلك مرة أخرى".

جدير بالذكر أن صلاح سجل في شباك فولهام في الجولة الأولى هدف واحد، بينما سجل هالاند ثنائية في وست هام.