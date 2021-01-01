اشتعال ليفربول .. كلوب صرخ على صلاح قبل أن يخرج الأخير غاضبًا!

يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة

تحدثت صحيفة ميرور البريطانية عن اشتعال الأجواء أكثر بالنسبة لليفربول بعدما بدأت موجة الضغب من كلوب تجاه صلاح قبل أن تعود أكثر سخونة من الفرعون المصري إلى مدربه.

وكان يورجن كلوب قد أخرج صلاح في الدقيقة الثانية والستين وحلّ محله تشامبرلين، وبدت علامات الغضب واضحة للغاية على وجه الفرعون المصري من هذا التبديل.

لم يمر هذا التبديل الذي جعل النجم المصري يخرج غاضبًا مرور الكرام لرامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، الذي أعرب عن غضب موكله هو الآخر ولكن بطريقته الخاصة عبر تغريدة نشرها على تطبيق تويتر.

وحول ذلك ذكرت صحيفة ميرور أنه قبل خروج صلاح بدقائق معدودة كان يورجن كلوب يصرخ على النجم المصري مطالبًا إياه بالالتزام بالأدوار الدفاعية معبرًا عن عدم رضاه عن ركضه في الملعب.

ما ذكرته ميرور يؤكد أن تبديل صلاح لم يكن من أجل شعوره بالإجهاد كما قال كلوب عقب المباراة، الأمر الذي يؤكده أيضًا النجم المصري بالملامح الغاضبة ورد فعله الذي يبرز عدم رضاه عن استبداله.

ما حدث بالأمس يمنح الجماهير صورة واحدة فقط وهي زيادة الفجوة بين صلاح وكلوب، حيث أن هناك ملامح عناد متبادل بينهما فيما يتعلق بما حدث في الماضي من أزمات صغيرة تفاقمت ليصل الوضع إلى ما هو عليه.

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الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى أن صلاح غير سعيد في أنفيلد ويواجه بعض المشاكل، وقد زاد من حدة هذه الشائعات تصريحاته بأنه منفتح للعب في الدوري الإسباني بالمستقبل.