اشتباك بالأيدي بين نجمي روما بعد هزيمة سبال

الأوضاع تزداد سوءاً في العاصمة الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت أنباء في الصحف الإيطالية أن اشتباكاً شديد اللهجة وقع بين نجمي روما إيدن دجيكو وستيفان الشعرواي بعد مباراة سبال الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وسقط روما أمام سبال السبت الماضي بهدفين مقابل هدف ليفقد فرصة تقليص الفارق مع صاحب المركز الرابع ميلان الذي سقط بدوره أمام إنتر بديربي ميلانو.

"كوريري" ذكرت أن الثنائي تبادلا السباب واشتبكا بالأيدي بعدما قام دجيكو بتوجيه الاتهامات للاعبي الفريق، ليرد عليه الشعرواي ويحتدم الوضع بين اللاعبين.

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وأفادت الصحيفة أن الواقعة حدثت بين شوطي المباراة، وهو ما دفع مدرب الفريق كلاوديو رانييري لإخراج الشعراوي من المباراة التي خسرها الفريق بالشوط الثاني.

وأشار التقرير أن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار التأديبي مع اللاعبين، وتحدث عن انتظار عودتهما للانتظام بالتدريبات في الفترة المقبلة.

ويملك روما حالياً 47 نقطة في المرتبة الخامسة، بفارق أربع نقاط عن ميلان الرابع.