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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

اشتباك بالأيدي بين نجمي روما بعد هزيمة سبال

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Getty Images
الأوضاع تزداد سوءاً في العاصمة الإيطالية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت أنباء في الصحف الإيطالية أن اشتباكاً شديد اللهجة وقع بين نجمي روما إيدن دجيكو وستيفان الشعرواي بعد مباراة سبال الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وسقط روما أمام سبال السبت الماضي بهدفين مقابل هدف ليفقد فرصة تقليص الفارق مع صاحب المركز الرابع ميلان الذي سقط بدوره أمام إنتر بديربي ميلانو.

"كوريري" ذكرت أن الثنائي تبادلا السباب واشتبكا بالأيدي بعدما قام دجيكو بتوجيه الاتهامات للاعبي الفريق، ليرد عليه الشعرواي ويحتدم الوضع بين اللاعبين.

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وأفادت الصحيفة أن الواقعة حدثت بين شوطي المباراة، وهو ما دفع مدرب الفريق كلاوديو رانييري لإخراج الشعراوي من المباراة التي خسرها الفريق بالشوط الثاني.

وأشار التقرير أن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار التأديبي مع اللاعبين، وتحدث عن انتظار عودتهما للانتظام بالتدريبات في الفترة المقبلة.

ويملك روما حالياً 47 نقطة في المرتبة الخامسة، بفارق أربع نقاط عن ميلان الرابع.

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