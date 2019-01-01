النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

اشتباك مع أليجري وليس إصابة وراء غياب ماندجوكيتش عن يوفنتوس

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
أليجري أعلن غياب المهاجم الكرواتي حتى نهاية الموسم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن الأسباب الحقيقية وراء غياب ماريو ماندجوكيتش عن تشكيلة يوفنتوس هي اشتباكه مع مدربه ماسيمليانو أليجري وليس الإصابة كما أُعلن.

وذكر أليجري مساء الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا أن ماندجوكيتش سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في الأوتار.

وأفادت "لا ستامبا" أن الثنائي اشتبكا قبل لقاء العودة أمام أياكس في تورينو الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في عدم تواجده بقائمة المباراة التي خسرها البيانكونيري وودع دوري الأبطال.

اختيارات المحررين

أليجري: انضمام رونالدو ليوفنتوس لا يضمن الفوز بدوري الأبطال

رونالدو ينتقد لاعبي يوفنتوس بعد مباراة أياكس

ماندجوكيتش كان قبل أيام قليلة جدد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021 حسبما أعلن النادي الإيطالي، ولكن الصحيفة ذكرت أن استمراره في وجود أليجري محل شك بعد المشكلة الأخيرة.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي والانتصار يعني تتويجه رسمياً بالبطولة للموسم الثامن على التوالي.

إغلاق