اشتباك مع أليجري وليس إصابة وراء غياب ماندجوكيتش عن يوفنتوس

أليجري أعلن غياب المهاجم الكرواتي حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن الأسباب الحقيقية وراء غياب ماريو ماندجوكيتش عن تشكيلة يوفنتوس هي اشتباكه مع مدربه ماسيمليانو أليجري وليس الإصابة كما أُعلن.

وذكر أليجري مساء الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا أن ماندجوكيتش سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في الأوتار.

وأفادت "لا ستامبا" أن الثنائي اشتبكا قبل لقاء العودة أمام أياكس في تورينو الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في عدم تواجده بقائمة المباراة التي خسرها البيانكونيري وودع دوري الأبطال.

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قول للزمان إرجع يا زمان 😍 pic.twitter.com/9EBBd0Stn3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

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ماندجوكيتش كان قبل أيام قليلة جدد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021 حسبما أعلن النادي الإيطالي، ولكن الصحيفة ذكرت أن استمراره في وجود أليجري محل شك بعد المشكلة الأخيرة.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي والانتصار يعني تتويجه رسمياً بالبطولة للموسم الثامن على التوالي.