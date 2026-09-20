اشتباكات في النفق وطرد وهزيمة.. روديجر يتصدر المشهد في ديربي الغضب بـ "أزمة وهدف"

في ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو، اندلعت اشتباكات فور إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وكان في قلب هذه الأحداث: أنطونيو روديجر. ورغم أن نجم المنتخب الألماني السابق ترك بصمة إيجابية قبيل نهاية المباراة، إلا أنه لم يتمكن من منع هزيمة النادي الملكي.

وفي الطريق إلى غرف خلع الملابس في بداية فترة الاستراحة، دخل قلب الدفاع الألماني في مشادة عنيفة مع لاعب أتلتيكو مورتن هيولماند. انخرط الثنائي بوضوح في تبادل غاضب للكلمات، لكن تدخل العديد من أفراد الطاقم الفني لكلا الفريقين حال دون تصاعد الموقف بشكل أكبر.

في البداية، لم يكن السبب الدقيق لهذا الشجار واضحًا، إلا أن الدقائق الـ45 الأولى كانت قد شهدت بالفعل مناوشات كلامية بين لاعبي الفريقين ودكتي البدلاء.

وأشهر الحكم أورتيز أرياس البطاقة الحمراء في وجه كل من مدرب حراس مرمى أتلتيكو مدريد ومساعد مدرب ريال مدريد، من بين آخرين؛ بعدما اشتبك الثنائي أيضًا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس خلال فترة الاستراحة.

كما اشتعلت الأجواء داخل المستطيل الأخضر؛ حيث احتج لاعبو ريال مدريد مرارًا وتكرارًا لدى حكم الساحة على التدخلات العنيفة من لاعب أتلتيكو أليكس باينا ضد نجم الريال أردا جولر، فضلًا عن صراع شرس جمع بين كانج إن لي وفيديريكو فالفيردي. وفي الوقت ذاته، تلقى كوتي روميرو بطاقة صفراء بعد ركله جود بيلينجهام إثر تدخل من تقنية الفيديو (VAR).

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ريال مدريد يخسر الديربي أمام أتلتيكو مدريد

وبعد العودة من الاستراحة، استمرت المباراة على نفس المنوال المشحون. وشهدت الدقيقة 52 طرد دين هويسين بالبطاقة الحمراء، مما وجه ضربة موجعة لصفوف ريال مدريد. وكان المدافع قد حصل في البداية على بطاقة صفراء إثر تدخله على جوليانو سيميوني، ولكن بعد مراجعة شاشات الفيديو، تم إلغاء القرار الأولي ليُطرد هويسين من الملعب.

ونجح لاعب باير ليفركوزن السابق، أليخاندرو جريمالدو، في ترجمة ركلة الجزاء الناتجة عن هذا الخطأ إلى هدف في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 59. ورغم أن روديجر تمكن من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 89، إلا أن هذا التحرك جاء متأخرًا، ليضطر ريال مدريد إلى تجرع مرارة هزيمة قاسية بنتيجة 2-1 (0-0 في الشوط الأول) بعد نهاية الـ90 دقيقة.

بالنسبة لمدرب "البلانكوس" جوزيه مورينيو، كانت هذه هي الهزيمة الأولى له في ديربي مدريد، وهي الخسارة الثانية فقط للفريق الملكي هذا الموسم. أدت هذه النتيجة إلى تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وبعد مرور سبع جولات فقط، يتربع برشلونة المتألق على الصدارة بفارق ست نقاط كاملة.

يُذكر أنه خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد بين عامي 2010 و2013، حقق مورينيو الفوز في جميع مباريات الديربي الست في الدوري. وكان آخر انتصار له في أواخر أبريل 2013، وحينها كان دييجو سيميوني يتواجد بالفعل على مقاعد بدلاء أتلتيكو.