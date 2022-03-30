إشبيلية يصدم برشلونة ويجدد عقد نجم المغرب!

نجح نادي إشبيلية الإسباني في توجيه ضربة قوية إلى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الحارس المغربي ياسين بونو.

ويعيش بونو موسمًا استثنائيًا مع إشبيلية، حيث تلقى 13 هدفًا فقط في 23 مباراة في الدوري الإسباني، وغاب عن ست مباريات بسبب الإصابة.

ويعد بونو قائد أفضل خط دفاع في الدوري الإسباني، بعد أن تلقت شباك إشبيلية 19 هدفًا فقط منذ بداية الموسم، مبتعدًا بفارق ستة أهداف عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

وكشفت صحيفة "Estadio Deportivo" الإسبانية أن بونو وقع عقدًا جديدًا مع إشبيلية، رغم تبقي موسمين في عقده الحالي.

وقرر إشبيلية تجديد عقد حارس المرمى المغربي بالنظر إلى مراقبة عدة أندية للاعب، ويأتي على رأسها برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

الصحيفة التي تتخذ من مدينة إشبيلية مقرًا لها أكدت أن الإعلان الرسمي عن التجديد لم يتم حتى الآن لأسباب استراتيجية، رغم حدوثه بالفعل.

تألق ياسين بونو في الموسم الحالي من الدوري الإسباني قد يقوده لنيل جائزة زامورا لأفضل حارس في "الليجا"، لكن ذلك مرهون بحفاظه على تألقه خلال المنعطف الأخير من المسابقة.

اقرأ أيضًا ..





خاص | كاكا: صلاح قريب من الكرة الذهبية .. ونيمار يمتلك فرصة حصد كأس العالم

راتب صلاح وعمولات هالاند .. صعوبات تواجه برشلونة في ضم "نجم شباك"!

"الرحلة" .. تعرف على الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر