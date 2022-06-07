المحادثات ستبدأ بعد انتهاء المعسكر الدولي

قرر ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، كسر حالة الصمت الخاصة بمستقبله وأنباء رحيله عن النادي الإسباني هذا الصيف.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال في 30 يونيو 2023، ولا توجد أي أنباء في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد.

وقالت بعض التقارير الصحفية، إن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع صاحب الـ26 سنة، وفقًا لطلب المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ماذا قال أسينسيو عن مستقبله؟

الجناح الإسباني قال للصحفيين خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده:"لدي عام واحد في عقدي مع ريال مدريد وأنا الآن كل تركيزي على المنتخب الوطني".

وأضاف:"سنتحدث عن مستقبلي بعد نهاية المعسكر الدولي، أعتقد أن هناك الكثير من الاحتمالات، منها البقاء حتى نهاية عقدي".

+1 punto de carácter. El jueves a por otra oportunidad. #VamosEspaña 💪🏽🇪🇸 pic.twitter.com/khLl3ssEsP — Marco Asensio (@marcoasensio10) June 5, 2022

وتابع:"الشائعات جزء من كرة القدم ومرتبطة دائمًا بأي لاعب في ريال مدريد لذلك يجب التعايش معها".

وأوضح:"البقاء أو الرحيل؟ كل شيء وارد، سأتحدث مع النادي لأنني أريد المشاركة بانتظام خلال السنوات المقبلة وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

لماذا يريد مانشستر يونايتد ضم أسينسيو؟

وشارك أسينسيو في 42 مباراة مع ريال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين، وساهم في فوز الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويطمح تين هاج في ضم اللاعب، من أجل إضافة المزيد من العمق الهجومي للشياطين الحمر، بعد المستوى المحبط للفريق الذي تسبب في عدم تأهله لدوري الأبطال.

ويعتبر أسينسيو من الشخصيات القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة بمركز الجناح، مع وجود العديد من الأهداف الأخرى للنادي الإنجليزي.

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