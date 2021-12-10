أسينسيو يعلق على أنباء رحيله ويسخر من أزمات برشلونة

تحدث ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن موقفه من الرحيل عن الفريق سواء في يناير القادم أو الصيف.

وارتبط أسينسيو بالرحيل عن ريال في أكثر من فرصة، وسط اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته.

الجناح الإسباني تحدث إلى شبكة "Movistar"، وقام بتحليل وضع الفريق وشكله الحالي قبل خوض الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم.

وقال أسينسيو عن مستقبله:"مازال الوقت مبكرًا للحديث عن ذلك، أريد التواجد في الملعب وأن أحظى بالاستمرارية وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور".

وعن ديربي الأحد:"إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، لدينا ميزة في النقاط لكن الدوري الإسباني مسابقة طويلة، لذلك سندخل المباراة من أجل الفوز لتوسيع فارق النقاط".

إمكانية غياب لويس سواريز عن الديربي:"لديهم العديد من اللاعبين المميزين في فريقهم لتعويض سواريز في حالة عدم مشاركته".

الإصابات التي تعرض لها:"كانت عملية صعبة وجديدة بالنسبة لي، 11 شهرًا من الصمود، سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة في أفضل صورة، لكني الآن أكثر راحة وقوة جسدية".

وعن أزمات برشلونة رد ضاحكًا:"لا يهمني ما يفعله الآخرون، سنرى ما سيحدث لهم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ39 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

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