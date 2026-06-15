اسهر واحتفل بمباريات كرة القدم .. بيبسيكو تُطلق إصداراً محدوداً "بيبسي® نايت إيديشن"

أطلقت بيبسيكو مشروب "بيبسي® نايت إيديشن"، وهو إصدار محدود تم تصميمه لعُشاق كرة القدم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط الذين يسهرون لمشاهدة كل لحظة من المباريات.

وتُعدّ كرة القدم واحدة من أكثر الرياضات متابعةً بشغف في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُبث العديد من أهم المباريات في الليل.

وابتُكر مشروب "بيبسي® نايت إيديشن" الجديد والجريء، والذي يجمع بين المذاق الرائع ذاته وكمية إضافية من الكافيين، ليمدّ المشجعين الذين يضحّون بنومهم لمتابعة المباريات حتى بعد صافرة البداية بوقت طويل بالطاقة والاحتفاء بهم وبإخلاصهم للرياضة.

وللاحتفال بالإطلاق، تُقدّم بيبسي® التجربة مباشرة للمشجعين عبر ماكينات بيع مُصمّمة خصيصاً في السعودية والإمارات، حيث تُتاح للزوّار فرصة الحصول على عدة "Pepsi® Awake Kit" حصرية مجاناً. وتتوافر هذه العدة على أساس أسبقية الحضور، وتضم كل عدة علبة "بيبسي® نايت إيديشن" لتمنح المشجعين الطاقة اللازمة خلال ليلة المباراة، بالإضافة إلى "The Keeper" وهو حامل هاتف مدمج يضمن عدم تفويت أي لحظة من أحداث المباريات الحماسية، وقميصاً مضيئاً في الظلام بإصدار محدود مستوحى من أجواء ليالي كرة القدم التي لا يُمكن تفويتها.





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وقال كريم محسن، الرئيس التنفيذي للتسويق في "بيبسيكو" الشرق الأوسط وإفريقيا: "يبذل عُشاق كرة القدم جهوداً استثنائية لمتابعة أهم لحظات اللعبة في مختلف أنحاء المنطقة. سواء عبر السهر حتى ساعات الفجر أو التجمع مع الأصدقاء لمشاهدة المباريات أو متابعة كل دقيقة من البداية حتى صافرة النهاية، فإن شغف كرة القدم في المنطقة لا يُضاهى. ابتُكرت ’بيبسي® نايت إيديشن‘ للاحتفاء بهؤلاء المشجعين ومنحهم الطاقة التي يحتاجونها للبقاء مستيقظين والاستمتاع بكل لحظة من الحماس. وهذا الموسم، تفخر بيبسي® بأن تكون شريكة لهم في السهر."

يُمكن للمشجعين في الرياض زيارة ماكينات بيع "بيبسي® نايت إيديشن" في "تيفو فان زون" في "النخيل مول" يوم 15 يونيو، و"جول بارك فان زون" في "واجهة روشن" يومي 21 و22 يونيو. أما في دبي، فتُقام الفعالية في "ذا بييتش، جي بي آر" يومي 20 و21 يونيو، مما يمنح المشجعين فرصة الحصول على عدة "Awake Kit" محدودة الإصدار.

ستتضمن جميع الفعاليات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجربة طباعة مباشرة على القمصان، حيث يُمكن للمشجعين تخصيص قميص محدود الإصدار مُؤرّخ بالوقت الدقيق الذي حصلوا فيه عليه، ليأخذوا معهم تذكاراً فريداً. كما ستكون كل ماكينة بيع نقطة تفاعل مباشرة على تطبيق "سناب شات"، حيث يُمكن تصوير الماكينة ونشرها مع الإشارة إلى بيبسي® لإظهار الموقع على "خريطة سناب"، وقد تفاجئ بيبسي® المشاركين بالمزيد من المفاجآت.





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جدول الفعاليات

الرياض

"تيفو فان زون"، "النخيل مول"

15 يونيو – 9:30 مساءً – 12:30 بعد منتصف الليل





"جول بارك فان زون"، "واجهة الروشن"

21 يونيو – 10:00 مساءً – 1:00 بعد منتصف الليل

22 يونيو – 7:30 مساءً – 10:30 مساءً





دبي

"ذا بييتش، جي بي آر"

20 يونيو – 8:00 مساءً – 10:00 مساءً

21 يونيو – 10:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل





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ويُنصح المشجعون بالحضور مبكراً، إذ ستتوافر عدة "Awake Kit" لفترة محدودة فقط. ولمزيد من المعلومات ومتابعة آخر المستجدات، يُرجى متابعة @pepsi_arabia و @pepsi_saudi

على إنستجرام وتطبيق "سناب شات" ومنصّة "تيك توك".