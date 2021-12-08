اسمه مازال في قائمة الفريق .. النصر يمنح حمدالله فرصة أخيرة

يبدو أن الفصل الأخير في قصة عبد الرزاق حمدالله مع نادي النصر السعودي لم يُكتب بعد، إذ قرر النادي منح الهداف المغربي فرصة أخيرة لتسوية الأمور بينهما.

الفريق العاصمي كان قد أعلن في 23 نوفمبر الماضي إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد رفض الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط أولًا وأخيرًا.

ما هي فرصة النصر الأخيرة لحمدالله؟

النصر فسخ عقده حمدالله وطالبه بتسديد مبلغ 20 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وقد منحه مهلة 4 أيام لفعل ذلك قبل التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم شكوى بحقه.

الإدارة النصراوية أقدمت على تلك الخطوة بعد استشارة المحامي السويسري الشهير "لوكا تارزيا" في موقفها القانوني، وقد أكد لهم أحقية النادي في فسخ عقد اللاعب لأسباب قانونية وجوهرية.

صحيفة الرياضية أوضحت أن النصر لم يحذف بعد اسم حمدالله من قائمته المحلية، إذ اكتفى بإرسال خطاب فسخ العقد إلى لجنة الاحتراف، وقد قررت الإدارة برئاسة مسلي آل معمر منح اللاعب فرصة أخيرة للجلوس على الطاولة وفسخ العقد بالتراضي قبل التوجه إلى فيفا.

حمدالله كان قد نشر مؤخرًا رسالة وداعية للفريق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقد شكر الرؤساء والمسؤولين السابقين وتجاهل تمامًا مسلي آل معمر وحسين عبد الغني.

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