اسماعيل أحمد: يجب علينا مراجعة أنفسنا قبل الدور الثاني

مدافع المنتخب الإماراتي يوضح سبب المستوى الذي ظهر عليه منتخب بلاده أمام تايلاند

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إسماعيل أحمد، مدافع المنتخب الإماراتي، على أن منتخب بلاده لم يظهر بالمستوى الجيد خلال مباراة تايلاند، التي جمعت بينهما في كأس آسيا.

الإمارات تعادل مع تايلاند بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

إسماعيل أحمد قال خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نظهر بالمستوى الجيد، لأن المستويات تتغير في كل مباراة، بناء على قوة الفريق المنافس".

📌 نهاية مباراة المجموعة الأولى 👇



منتخبي الإمارات وتايلاند يتأهلان كأول وثاني للمجموعة 🔝

والأحمر البحريني يحجز مقعده ضمن أفضل الثوالث في المجموعات ويتأهل أيضًا لدور الـ16 👏#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/P7ds5snKB2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019

مدافع الإمارات تابع: "يجب علينا كلاعبين مراجعة أنفسنا قبل مباراة دور الـ16 بكأس آسيا، من أجل تلافي الأخطاء التي وقعنا بها".

المدافع المخضرم أردف: نشكر الجماهير ونعدهم بأننا سنقدم مستوى أفضل، ونتمنى أن نقدم مستوى طيب خلال الدور الثاني، نشرف به الكرة الإماراتية".

المنتخب الإماراتي تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين مع البحرين وتايلاند، وفوز على المنتخب الهندي.