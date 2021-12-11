أسطورة يونايتد يرد على رايولا: محوت كل بطولاتنا من أجل هالاند!

هاجم جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، الذي يتولى أمور الثنائي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند وبول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر.

جاء هذا في تغريدة نشرها نيفيل، وتعجب فيها من استبعاد مانشستر يونايتد من قائمة الأندية القادرة على ضم إرلينج هالاند.

وكان رايولا قد قال في تصريحات لصالح إذاعة "سبورت1" الألمانية: "هالاند يمكنه أن يتخذ خطوة إضافية، وسيفعل ذلك".

وأضاف: "هناك بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، تلك هي الأندية الكبيرة التي يستطيع الانضمام لها".

وأردف: "مانشستر سيتي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي خمس مرات في السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من مانشستر يونايتد".

ورد نيفيل: "أعلم أنني كنت حقيرًا مؤخرًا، لكن رايولا مسح ألقاب مانشستر يونايتد كلها في حديثه الأخير".

ليخرج رايولا ويؤكد أن الحديث عن تلك الأندية فقط لضرب المثل، وقال: "الحديث عن تلك الأندية وحول مستقبل هالاند كان كمثال فقط".

وأكمل: "أردت أن أقول أن رحيله عن بوروسيا دورتموند سيكون لأحد الأندية الـ 15 الكبرى في أوروبا، ولا توجد مفاوضات مع أي فريق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات منذ آخر مرة ناله مانشستر يونايتد في 2013.